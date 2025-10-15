Hindi NewsBihar NewsChirag Paswan given symbols to 10 candidates LJP-R full list to be released soon
चिराग पासवान ने 10 कैंडिडेट को सिंबल दे दिए, लोजपा-आर की पूरी लिस्ट रात तक
संक्षेप: बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान ने 10 उम्मीदवारों को अब तक लोजपा-आर के सिंबल दे दिए हैं। चिराग की पार्टी की सभी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट बुधवार रात तक आने की संभावना है।
Wed, 15 Oct 2025 05:53 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से अब तक 10 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। चिराग ने इन सभी प्रत्याशियों को लोजपा-आर का सिंबल भी दे दिया है। बुधवार रात तक पार्टी के सभी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट आने की संभावना है। लोजपा-आर एनडीए में रहकर भाजपा, जदयू, आरएलएम और हम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।
लोजपा-आर के सूत्रों के मुताबिक राजू तिवारी, हुलास पांडेय, संजय पासवान और सीमांत मृणाल के बाद अब मखदुमपुर से रानी चौधरी, पालीगंज से सुनील यादव, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह, नाथनगर से मिथुन यादव, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक और दरौली से विशुनदेव पासवान उर्फ अनिल पासवान को एनडीए कोटे से लोजपा (रा) का टिकट मिला है।
