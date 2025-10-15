चिराग पासवान ने 10 कैंडिडेट को सिंबल दे दिए, लोजपा-आर की पूरी लिस्ट रात तक

बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से अब तक 10 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। चिराग ने इन सभी प्रत्याशियों को लोजपा-आर का सिंबल भी दे दिया है। बुधवार रात तक पार्टी के सभी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट आने की संभावना है। लोजपा-आर एनडीए में रहकर भाजपा, जदयू, आरएलएम और हम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।