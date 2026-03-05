चिराग पासवान ने दोनों संजय को बंगाल और असम में उतारा, चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी
चिराग पासवान ने बिहार सरकार में लोजपा (रामविलास) के दोनों मंत्री संजय पासवान और संजय कुमार सिंह को आगामी पश्चिम बंगाल एवं असम विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बिहार में दो मंत्रियों को आगामी विधानसभा चुनावों में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान को पश्चिम बंगाल, जबकि पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह को असम का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। दोनों बिहार सरकार में लोजपा-आर कोटे से मंत्री हैं। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई।
दोनों नेताओं को चुनाव प्रभारी राजेश वर्मा के साथ सम्नवय बनाकर विभिन्न कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। दरअसल, चिराग पासवान बिहार से बार पार्टी के विस्तार में जुटे हुए हैं। इसी रणनीति के तहत बीते दिसंबर में उन्होंने राजेश वर्मा को लोजपा-आर का पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। राजेश बिहार के खगड़िया से सांसद हैं।
दोनों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चिराग की पार्टी इन राज्यों में कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि वह एनडीए में रहकर ही दोनों राज्यों में कुछ सीटें लड़ सकते हैं। हालांकि, अभी तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उनकी इस बारे में कोई औपचारिक चर्चा तो नहीं हुई है।
पश्चिम बंगाल और असम में अप्रैल-मई 2026 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। भारत निर्वाचन आयोग इसी महीने चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है। अगले साल यानी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी पार्टी यूपी में अपना आधार मजबूत करने में जुटी है।
2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में लोजपा-आर ने एक सीट (चतरा) पर चुनाव लड़ा था और पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन पासवान ने जीत हासिल की थी। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने एनडीए के तहत एक सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, देवली सीट पर लोजपा-आर के प्रत्याशी दीपक तंवर को हार का सामना करना पड़ा था।
लोजपा-आर ने नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के तहत 27 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 19 पर पार्टी को जीत मिली थी। बिहार में लोजपा-आर के अभी 5 सांसद हैं। पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं।
चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस से उनका विवाद हो गया था। इसके बाद लोजपा दो गुटों में बंट गई थी। फिर चिराग ने लोजपा (रामविलास) नाम से नए दल का गठन किया था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें