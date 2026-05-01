यूपी में चिराग पासवान की दमदार एंट्री, भदोही में उनके सांसद ने सपा-बसपा और निषाद पार्टी को ललकारा
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। भदोही पहुंचे सांसद अरुण भारती ने स्पष्ट किया कि पार्टी आगामी 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।
Chirag Paswan News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपने अभियान की धार तेज कर दी है। इसी क्रम में बिहार से सांसद और पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती भदोही पहुंचे, जहाँ उनके आगमन ने जिले की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। अरुण भारती का यह दौरा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं था, बल्कि इसके जरिए पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भदोही में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरुण भारती ने जो तेवर दिखाए, उससे साफ है कि लोजपा (रामविलास) अब उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुकी है।
यूपी के क्षेत्रीय दलों पर किया हमला
सांसद अरुण भारती ने अपने संबोधन में सबसे तीखा हमला उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों पर किया। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), अपना दल और निषाद पार्टी का नाम लेते हुए उन पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने पिछले कई दशकों से दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की बात तो की है, लेकिन धरातल पर उन्हें केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। भारती ने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव आते हैं, ये दल दलितों के पास जाकर बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनका शोषण शुरू हो जाता है।
लोजपा (रामविलास) का बढ़ता जनाधार
अरुण भारती ने जोर देकर कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के युवाओं और दलितों के हक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करें और लोगों को बताएं कि कैसे अन्य पार्टियों ने उनके साथ वादाखिलाफी की है। पार्टी का मानना है कि यूपी में एक बड़े तबके का झुकाव अब लोजपा (रामविलास) की ओर हो रहा है, जो विकास और सम्मान की राजनीति चाहता है।
2027 में यूपी में चुनाव लड़ेगी पार्टी
सांसद अरुण भारती ने कहा कि हम लोग यूपी में आगामी सभी चुनाव 2027 के लिये लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे इसका अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही करेंगे। भदोही दौरे के दौरान अरुण भारती ने संगठन के विस्तार को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के लिए पार्टी हर बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।