अनंत सिंह को जेडीयू ने पर्सनल कारण से निकाला, चिराग पासवान बोले- राजनीतिक नहीं है मामला
जदयू के बयान में कहा गया, ‘पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा बोलने और विधान परिषद चुनाव में प्रतिद्वंद्वी दल के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के आरोप में अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई।’
बिहार में एनडीए सरकार के अहम घटक लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जदयू से निकालने के फैसले को राजनीतिक मानने से मना कर दिया है और इसे पर्सनल कारणों से लिया गया ऐक्शन बताया है। शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'यह जदयू का आंतरिक मामला है। यह कार्रवाई व्यक्तिगत कारण से हुई है, न कि राजनीतिक परिस्थिति से उत्पन्न किसी वजह से। सहयोगी दल होने के नाते बयान देने का कोई मतलब ही नहीं है। जदयू को तय करना है कि मौजूदा परिस्थिति में उनको क्या करना है।'
जनता दल (यूनाइटेड) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शनिवार को मोकामा के विधायक अनंत सिंह और पूर्व विधायक नीलम देवी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी की बिहार यूनिट के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इसमें कहा गया कि पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हाल में हुए विधान परिषद चुनाव में प्रतिद्वंद्वी दल के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के आरोपों में अनंत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए किया प्रचार
अनंत सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए प्रचार शुरू करके जदयू के खिलाफ कथित तौर पर बगावत का रुख अपना लिया था। उन्होंने अनुज सिंह का समर्थन और उनके पक्ष में प्रचार करके विधान परिषद चुनाव में JDU के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को हराने का संकल्प लिया था। जदयू ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश भी की।
बातचीत के जरिए मामला सुलझ नहीं पाया
अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद बढ़ने के बाद जदयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बातचीत की पेशकश की। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के बाद ललन सिंह ने अनंत सिंह से संपर्क किया और उन्हें पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी व प्रचार से दूर रहने के लिए समझाया। 5 अक्टूबर को ललन सिंह ने कहा कि उनकी अनंत सिंह से बात हो गई है और वह जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ बयान नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अनंत सिंह जदयू में थे, हैं और रहेंगे। हालांकि, इस बातचीत के बाद भी अनंत सिंह ने नीरज कुमार के पक्ष में प्रचार करने से इनकार कर दिया। बाद के दिनों में सिंह ने जन सुराज प्रत्याशी के समर्थन में फिर प्रचार किया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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