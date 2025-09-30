चिराग पासवान ने अरविंद केजरीवाल से प्रशांत किशोर की तुलना कर दी; बोले- ऐसी राजनीति दिल्ली में देखी थी

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के ‘मित्र’ चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर आरोपों की बरसात को लेकर अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए कहा कि दिल्ली ने इसी तरह की राजनीति पहले देखी है।

लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ‘मित्र’ और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के सुप्रीमो प्रशांत किशोर की तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल से कर दी है। प्रशांत ने हाल के दिनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के 5 नेताओं सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर चिराग ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि ऐसी राजनीति दिल्ली देख चुकी है।