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'सत्ता के लालच में कांग्रेस ने अपनों को ही...' चिराग पासवान ने खोल दिया इंडिया गठबंधन की महाबैठक का राज

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Chirag Paswan On INDIA Alliance Clash: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि कांग्रेस के धोखे के कारण ही DMK और AAP ने विपक्षी बैठक से दूरी बनाई है, जिससे इंडिया गठबंधन बिखर रहा है।

'सत्ता के लालच में कांग्रेस ने अपनों को ही...' चिराग पासवान ने खोल दिया इंडिया गठबंधन की महाबैठक का राज

Chirag Paswan On INDIA Alliance Clash: दिल्ली में चल रही इंडिया गठबंधन की महाबैठक के बीच खबर आई कि बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने अचानक दूरी बना ली। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखा हमला बोला है। चिराग ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में अपने सबसे ईमानदार साथी DMK को ऐसा धोखा दिया है कि आज गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने इतना बड़ा खेल कर दिया, तो स्वाभाविक है कि बाकी पार्टियां अब उससे दूरी बनाकर रखेंगी। इस बीच, खुद डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरे विपक्ष में खलबली मच गई है। एलंगोवन ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस अब भरोसे के लायक नहीं रही और जल्द ही कई और पार्टियां इस गठबंधन को छोड़ देंगी।

ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के पीछे का असली सच क्या है?

बता दें कि इस घमासान के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक से एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गईं। ममता के इस अति-उत्साह पर चिराग पासवान ने गहरा तंज कसा और एक पुराना पन्ना खोल दिया। चिराग ने याद दिलाया कि यह वही ममता बनर्जी हैं, जिनके खिलाफ पिछले बंगाल चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने जमकर अपशब्द कहे थे। तब कांग्रेस ने ममता पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के बड़े-बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन आज कुर्सी के चक्कर में वही ममता बनर्जी बैठक में सबसे पहले जाकर बैठ गईं। चिराग ने साफ कहा कि यह गठबंधन कोई दिल का मिलन नहीं, बल्कि सिर्फ एक-दूसरे की कमजोरियों और चोरियों को छिपाने का एक समझौता है।

बिहार MLC चुनाव को लेकर चिराग का बड़ा खुलासा

बात जब बिहार के विधान परिषद चुनाव पर पहुंची, तो चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा (रामविलास) के उम्मीदवार अशरफ अंसारी के नाम पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों के दम पर अशरफ अंसारी आज नामांकन कर रहे हैं। वहीं, राजद के उम्मीदवारों के पर्चा भरने के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब रहने पर चिराग ने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष में अपने काम और पद को लेकर जरा सी भी गंभीरता नहीं बची है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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