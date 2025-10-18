एक सीट पर NDA हिट विकेट आउट; मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रिजेक्ट

संक्षेप: Bihar Chunav: सारण के मढ़ौरा से एनडीए की प्रत्याशी और अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रिजेक्ट हो गया है। इसके साथ ही एनडीए की एक सीट पर झटका लगा है। दरअसल, मढ़ौरा सीट लोजपा-आर के हिस्से में आई थी।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव से पहले ही एनडीए को बड़ा झटका लगा है। एक सीट पर राजग हिट विकेट आउट हो गया है। मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी और अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। बंटवारे में मढ़ौरा सीट चिराग पासवान की लोजपा-आरवी के खाते में गई थी। सीमा सिंह ने लोजपा के सिंबल के साथ नॉमिनेशन दाखिल किया था। शनिवार को पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसी दौरान सीमा सिंह का नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। इस सीट पर सीमा सिंह समेत 4 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। मढ़ौरा में 6 नवंबर को मतदान होना है।

जिन लोगों का नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रद्द हुआ उनमें सीमा सिंह के अलावा बसपा के आदित्य कुमार, जदयू से बागी निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ़ आलम राजू, विशाल कुमार निर्दलीय का नाम शामिल है। मढ़ौरा से कुल चार प्रत्याशी मतदान से पहले ही कंटेस्ट से बाहर हो गए हैं।

लोगों के दिल में बसने का सपना टूट गया

मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री सीमा सिंह ने शुक्रवार को नामांकन पत्र भरा। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 11 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। अब वे मढ़ौरा के लोगों के दिलों में जगह बनाने आई हैं। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो सबकुछ संभव है। मैं राजनीति में इसलिए आई हूं ताकि बिहार के विकास में भूमिका निभा सकूं।

