अरुण भारती लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव! बहनोई को Dy CM कैंडिडेट बनाएंगे चिराग पासवान?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सांसद बहनोई और लोजपा-आर के नेता नंबर 2 बनकर उभरे अरुण भारती अपनी जमुई लोकसभा के अंदर की सिकंदरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहां जीतनराम मांझी की पार्टी के प्रफुल्ल मांझी अभी विधायक हैं।

‘बिहार बुला रहा है’ से शुरू होकर ‘उप-मुख्यमंत्री लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) से कोई और होगा’ तक पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सांसद बहनोई अरुण भारती जमुई जिले की सिकंदरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद के लिए लोजपा कोटा से अरुण का नाम चिराग बढ़ा सकते हैं। अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सिकंदरा जमुई लोकसभा का हिस्सा है, जहां से अरुण 2024 में पहली बार एमपी बने हैं। चिराग से उलझते रहने वाले केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तान आवामी मोर्चा (हम) के प्रफुल्ल मांझी अभी सिकंदरा के विधायक हैं। तीन बार बीपीएससी मेंस और एक बार यूपीएससी पीटी पास कर चुके प्रफुल्ल मांझी साधारण परिवार से आते हैं।