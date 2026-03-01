राज्यसभा चुनाव पर एक्टिव हुए चिराग पासवान, लोजपा-आर के 19 विधायकों की बुलाई बैठक

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्यसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी लोजपा-आर के सभी 19 विधायकों की बैठक सोमवार को बुलाई है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर इसी महीने चुनाव है।

Rajya Sabha Elections 2026: आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सोमवार को होने वाली इस बैठक में चिराग -आर के सभी 19 विधायक और पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से बात करेंगे। कुछ दिनों पहले चिराग की मां रीना पासवान के एनडीए से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें चल रही थीं, हालांकि केंद्रीय मंत्री ने खुद इसे खारिज कर दिया था।

लोजपा-आर प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार को पटना में मीडिया से बातचीत में पार्टी की संभावित बैठक के बारे में कहा कि यह निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म हुआ है। उसमें सबका क्या अनुभव रहा, इस पर विधायकों से बात की जाएगी। अधिकांश विधायक पहली बार विधानसभा में पार्टी का पक्ष रख रहे थे। सदन की कार्यवाही के बारे में उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा।

चिराग ने इस बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव पर चर्चा करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दृष्टि से भी कई रणनीतियां बनाने की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हमारे (लोजपा-आर के) 19 विधायकों की अहम भूमिका है। गठबंधन के अंदर तमाम बातचीत हो रही है। विधायकों के साथ उन्हें साझा कर पार्टी भी अपनी रणनीति बनाएगी।

रीना पासवान नहीं लड़ेंगी राज्यसभा चुनाव बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में चर्चा चली थी कि चिराग की मां रीना पासवान को लोजपा-आर प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि, पिछले सप्ताह खुद चिराग पासवान ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि उनकी मां रीना पासवान राजनीति में नहीं आ रही हैं और ना ही उनकी राज्यसभा सीट को लेकर कोई दावेदारी है।

बिहार की 5 सीटों पर होने है चुनाव सूबे की 5 राज्यसभा सीटों पर इसी महीने चुनाव होना है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें एनडीए की 3 और महागठबंधन की दो सीटें हैं। हालांकि, विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के हिसाब से आगामी चुनाव में 4 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही है। जबकि एक सीट पर एनडीए को जीत के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ेगी।