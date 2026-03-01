Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राज्यसभा चुनाव पर एक्टिव हुए चिराग पासवान, लोजपा-आर के 19 विधायकों की बुलाई बैठक

Mar 01, 2026 04:45 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्यसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी लोजपा-आर के सभी 19 विधायकों की बैठक सोमवार को बुलाई है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर इसी महीने चुनाव है।

राज्यसभा चुनाव पर एक्टिव हुए चिराग पासवान, लोजपा-आर के 19 विधायकों की बुलाई बैठक

Rajya Sabha Elections 2026: आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सोमवार को होने वाली इस बैठक में चिराग -आर के सभी 19 विधायक और पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से बात करेंगे। कुछ दिनों पहले चिराग की मां रीना पासवान के एनडीए से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें चल रही थीं, हालांकि केंद्रीय मंत्री ने खुद इसे खारिज कर दिया था।

लोजपा-आर प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार को पटना में मीडिया से बातचीत में पार्टी की संभावित बैठक के बारे में कहा कि यह निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म हुआ है। उसमें सबका क्या अनुभव रहा, इस पर विधायकों से बात की जाएगी। अधिकांश विधायक पहली बार विधानसभा में पार्टी का पक्ष रख रहे थे। सदन की कार्यवाही के बारे में उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा।

चिराग ने इस बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव पर चर्चा करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दृष्टि से भी कई रणनीतियां बनाने की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हमारे (लोजपा-आर के) 19 विधायकों की अहम भूमिका है। गठबंधन के अंदर तमाम बातचीत हो रही है। विधायकों के साथ उन्हें साझा कर पार्टी भी अपनी रणनीति बनाएगी।

ये भी पढ़ें:विधायकी छोड़ संसद जाएंगे तेजस्वी यादव? राज्यसभा चुनाव पर लालू ने बुलाई बड़ी बैठक

रीना पासवान नहीं लड़ेंगी राज्यसभा चुनाव

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में चर्चा चली थी कि चिराग की मां रीना पासवान को लोजपा-आर प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि, पिछले सप्ताह खुद चिराग पासवान ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि उनकी मां रीना पासवान राजनीति में नहीं आ रही हैं और ना ही उनकी राज्यसभा सीट को लेकर कोई दावेदारी है।

ये भी पढ़ें:रीना पासवान की दावेदारी से चिराग का इनकार, कुशवाहा के राज्यसभा का रास्ता साफ?

बिहार की 5 सीटों पर होने है चुनाव

सूबे की 5 राज्यसभा सीटों पर इसी महीने चुनाव होना है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें एनडीए की 3 और महागठबंधन की दो सीटें हैं। हालांकि, विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के हिसाब से आगामी चुनाव में 4 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही है। जबकि एक सीट पर एनडीए को जीत के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ेगी।

दूसरी ओर, विपक्ष की ओर से आरजेडी ने भी एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। एक सीट जीतने के लिए महागठबंधन के पास भी पर्याप्त संख्या बल नहीं है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आसार नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में विपक्ष बम बोल जाएगा या राज्यसभा का छठा कैंडिडेट देकर मतदान कराएगा?
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Chirag Paswan LJP Rajya Sabha Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।