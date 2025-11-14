चिराग और LJP बमबम लेकिन हार रहा पासवान परिवार, गड़खा से भांजा और अलौली से भाई पीछे

संक्षेप: अलौली विधानसभा सीट से जेडीयू के रामचंद्र सदा 11 हजार से अधिक मत से आगे चल रहे हैं। इस सीट पर पशुपति पारस के बेटे और चिराग के चचेरे भाई यश राज को सिर्फ 6142 मत मिले हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बंपर जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने शानदार प्रदर्शन किया है। 29 में से 21 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि पासवान परिवार को नुकसान होता दिख रहा है। अलौली विधानसभा सीट से जेडीयू के रामचंद्र सदा 11 हजार से अधिक मत से आगे चल रहे हैं। इस सीट पर पशुपति पारस के बेटे और चिराग के चचेरे भाई यश राज को सिर्फ 6142 मत मिले हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस चुनाव में गरखा विधानसभा सीट एनडीए में चिराग पासवान के खाते में गई थी। यहां से उन्होंने अपने भांजे सिमंत मृणाल को सिंबल दिया था। 8 राउंड की गिनती यहां पूरी हो चुकी है, लेकिन वह 3410 मतों से पीछे चल रहे हैं। यहां कांटे की टक्कर देखने के मिल रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों में राज्य की 243 सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के 186 सीटों पर निर्णायक बढ़त हासिल करने के साथ ही यहां जनता दल (यूनाईटेड) मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर, एक-दूसरे को गुलाल लगाकर और ढोल बजाकर जश्न की शुरुआत कर दी।

शुरुआती दौर में अपने-अपने मोबाइल फोन से चिपके पार्टी कार्यकर्ताओं को जैसे ही निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में राजग को निर्णायक बढ़त मिलते दिखी, वैसे ही पार्टी कार्यालय में उत्सव का माहौल बन गया।

निर्वाचन आयोग के दोपहर 12 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, राजग 243 सीट में से 186 सीट पर आगे था जबकि महागठबंधन लगभग 46 सीट पर ही बढ़त बनाए हुए था।