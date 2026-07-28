छात्र आंदोलन पर AK 47 से फायरिंग को चिराग की सांसद ने बताया गलत, अखिलेश यादव ने पूछा- किसने आदेश दिया

बिहार के सीवान जिले में एके 47 से फायरिंग करने वाले सिपाही को सस्पेंड तो कर दिया गया है लेकिन इस पूरे मामले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोजपा (रामविलास) पार्टी की सांसद ने इसे गलत बताया तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसपर गंभीर सवाल उठाए।

बिहार के सीवान जिले में नीट प्रदर्शनकारियों पर AK 47 से की गई फायरिंग के मामले में बवाल मचा हुआ है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के दौरान फायरिंग करने वाले सिपाही अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित तो कर दिया गया है लेकिन इसपर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी की एक सांसद ने इस फायरिंग को गलत बताया है। उधर उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शनकारियों पर एके 47 चलाने की चर्चा है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी बात रखी है।

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके 47 के इस्तेमाल को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। दिल्ली में संसद भवन परिसर में पत्रकारों ने सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का हमेशा स्वागत है और हमारे लोकतंत्र में युवाओं को इसमें शामिल होने तथा अपनी बात रखने का अधिकार है। कई जगहों पर छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज भी गलत है।

अखिलेश यादव ने उठाए गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपन एक्स हैंडल पर इस फायरिंग का एक वीडियो शेयर किया है और गंभीर सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, ‘बिहार के सिवान में निहत्थे आंदोलनकारियों पर AK47 जैसे घातक हथियार का प्रयोग किसके कहने पर किया गया? जो छात्र इसकी घातक फ़ायरिंग में घायल हुए हैं, उनके लिए पूरा देश चिंतित है। पूरी दुनिया में फैले भारतीयों और ख़ासतौर से बिहार के मूल निवासियों के बीच इससे बेहद आक्रोश फैल गया है।’

जेपी चौक से हुई थी फायरिंग सिपाही अभिषेक कुमार द्वारा एके 47 से की गई फायरिंग के बाद उन्हें सस्पेंड किए जाने की पुष्टि एसपी पूरन कुमार झा ने की है। उन्होंने बताया कि इस घटना के प्रकाश में आने के बाद गहनता से जांच की गई। साथ ही, यह भी जांच की गई कि किन परिस्थतियों में अत्याधुनिक हथियार लेकर सिपाही जेपी चौक पर पहुंचा था। जांच में पाया गया कि बीते एक सप्ताह के भीतर हुए विभिन्न कांडों की जांच और कार्रवाई के लिए डीआईयू की टीम निकली थी।

टीम जब जेपी चौक से गुजर रही थी, इसी दौरान जवान की ओर उपद्रवियों से घिरते देख आत्म रक्षा में बैरल ऊपर कर फायरिंग की गई। वहीं, इस मामले की जांच सारण रेंज के डीआईजी और सारण कमिश्नर की संयुक्त की ओर से की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। वहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से भी सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी की गयी है। इसमें कहा गया है कि सिपाही द्वारा चलाई गई गोलियों से किसी व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, घटना की गंभीरता को देखते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

हाफिज चौक व ट्रैफिक थाने के पास मिले थे घायल बताया गया है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 17 वर्षीय आरिफ कुरैशी व 22 वर्षीय आकाश कुमार हाफिज चौक पर घायल हुए, जो जेपी चौक से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं, 20 वर्षीय बुलेट कुमार गोंड ट्रैफिक थाने के पास घायल पाए गए, जो जेपी चौक से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर है। घायलों के बयान के आधार पर नगर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।