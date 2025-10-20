Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChirag MY equation meaning remembered father getting 29 seats in Bihar Election also spoke about Seema Singh
चिराग का MY समीकरण क्या है? 29 सीट मिलने पर पिता को याद किया; सीमा सिंह पर भी बोले

चिराग का MY समीकरण क्या है? 29 सीट मिलने पर पिता को याद किया; सीमा सिंह पर भी बोले

संक्षेप: चिराग पासवान को MY समीकरण पर भरोसा है लेकिन उनका माई समीकरण राजद से अलग है। गठबंधन में 29 सीटों का हिस्सा मिलने पर उन्होंने पिता रामविलास पासवान को याद किया।

Mon, 20 Oct 2025 02:48 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा आर को एनडीए में 29 सीटें मिलीं। लेकिन, मढ़ौरा उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रिजेक्ट हो जाने के बाद 28 सीटों पर लड़ाई है। पासवान को MY पर भरोसा है लेकिन, चिराग का माई समीकरण राजद से अलग है। गठबंधन में 29 सीटों की हिस्सेदारी मिलने पर उन्होंने पिता रामविलास पासवान को याद किया।

चिराग पासवान लोकसभा चुनाव की तरह 100 परसेंट स्ट्राइक रेट का दावा करते हैं। इसके लिए उन्हें युवाओं और महिलाओं पर भरोसा है। उनका मानना है कि महिला और युवा उनका एमवाई समीकरण हैं। बिहार में महिलाएं जिसके साथ जाती हैं उसकी सरकार बन जाती है। विधानसभा चुनाव में 29 सीटे मिलने पर चिराग का कहना है कि उनके पिता राम विलास पासवान ने भी 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह महज संयोग नहीं है। दावा करते हैं कि महिलाओं और युवाओं के समर्थन से अपने कोटे की सभी सीटों पर उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी। हालांकि, उन पर स्ट्राइक रेट को लेकर एनडीए में भी दबाव है क्योंकि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें इतनी सीटें दी गई हैं।

ये भी पढ़ें:चिराग की सीमा सिंह के बाद मुकेश के गणेश से हुई बड़ी भूल; नामांकन तो बचा पर…
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

अपनी पार्टी की प्रत्याशी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रिजेक्ट होने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि मानवीय भूल हुई थी। इसके लिए चुनाव आयोग से बात चल रही रही है। सीमा सिंह का नामांकन कैंसिल हो जाने से बिना मतदान के एनडीए एक सीट लूज कर गया है। इसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है जहां राजद से जितेंद्र राय मैदान में हैं।

ये भी पढ़ें:एक सीट पर NDA हिट विकेट आउट; मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रद्द

चिराग पासवान में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जारी खींचतान पर तंज कसा। कहा कि जो लोग आपस में सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं वे भविष्य में जनता की योजनाओं पर कैसे एक मत हो सकते हैं। उनके यहां गुटबाजी चरम पर है। जनता को कनफ्यूज कर दिया है कि कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कई सीटों पर जनता किसे महागठबंधन का उम्मीदवार माने, यह समझना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हमारी जीत और सरकार बनना तय है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Chirag Paswan Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।