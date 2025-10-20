चिराग का MY समीकरण क्या है? 29 सीट मिलने पर पिता को याद किया; सीमा सिंह पर भी बोले

संक्षेप: चिराग पासवान को MY समीकरण पर भरोसा है लेकिन उनका माई समीकरण राजद से अलग है। गठबंधन में 29 सीटों का हिस्सा मिलने पर उन्होंने पिता रामविलास पासवान को याद किया।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा आर को एनडीए में 29 सीटें मिलीं। लेकिन, मढ़ौरा उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रिजेक्ट हो जाने के बाद 28 सीटों पर लड़ाई है। पासवान को MY पर भरोसा है लेकिन, चिराग का माई समीकरण राजद से अलग है। गठबंधन में 29 सीटों की हिस्सेदारी मिलने पर उन्होंने पिता रामविलास पासवान को याद किया।

चिराग पासवान लोकसभा चुनाव की तरह 100 परसेंट स्ट्राइक रेट का दावा करते हैं। इसके लिए उन्हें युवाओं और महिलाओं पर भरोसा है। उनका मानना है कि महिला और युवा उनका एमवाई समीकरण हैं। बिहार में महिलाएं जिसके साथ जाती हैं उसकी सरकार बन जाती है। विधानसभा चुनाव में 29 सीटे मिलने पर चिराग का कहना है कि उनके पिता राम विलास पासवान ने भी 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह महज संयोग नहीं है। दावा करते हैं कि महिलाओं और युवाओं के समर्थन से अपने कोटे की सभी सीटों पर उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी। हालांकि, उन पर स्ट्राइक रेट को लेकर एनडीए में भी दबाव है क्योंकि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें इतनी सीटें दी गई हैं।

अपनी पार्टी की प्रत्याशी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रिजेक्ट होने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि मानवीय भूल हुई थी। इसके लिए चुनाव आयोग से बात चल रही रही है। सीमा सिंह का नामांकन कैंसिल हो जाने से बिना मतदान के एनडीए एक सीट लूज कर गया है। इसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है जहां राजद से जितेंद्र राय मैदान में हैं।