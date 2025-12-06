Hindustan Hindi News
चिराग की LJP-R ने प्रकाश चंद्र को विस में बनाया उप नेता; संगीता देवी मुख्य सचेतक

संक्षेप:

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर ने प्रकाश चंद्र को बिहार विधानसभा में विधायक दल का उप-नेता नियुक्त किया है। प्रकाश ओबरा से विधायक हैं। वहीं बलरामपुर से विधायक संगीता देवी को विस में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी है।

Dec 06, 2025 09:05 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने ओबरा से विधायक प्रकाश चंद्र को बिहार विधानसभा में विधायक दल का उप-नेता नियुक्त किया गया है। इनके साथ ही पार्टी ने बलरामपुर से विधायक संगीता देवी को बिहार विधानसभा में मुख्य सचेतक एवं डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह को सचेतक की जिम्मेदारी दी है। लोजपा (रा) के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है।

इससे पहले बिहार चुनाव के नतीजों के बाद हुई लोजपा-आर के विधायक दल की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया गया था। उन्होने कहा कि गठन के बाद गठन के बाद उनकी पार्टी का यह दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन है।

2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी एलजेपी-आर 5 सीटों पर लड़ी थी, और पांचों सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर लड़कर पार्टी 19 सीटें जीतने में सफल रही।