Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChirag LJP Sanjay Rajput set to win Mahua seat defeating 3 yadav Tej Pratap Mukesh Baccha
Mahua Seat Result : महुआ में तेज प्रताप को कड़वा सबक, 3 यादवों के बीच से राजपूत ने निकाली सीट!

Mahua Seat Result : महुआ में तेज प्रताप को कड़वा सबक, 3 यादवों के बीच से राजपूत ने निकाली सीट!

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महुआ सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। त्रिकोणीय मुकाबले वाली राजद चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की इस सीट पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह जीत के करीब हैं।   

Fri, 14 Nov 2025 05:23 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महुआ सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। त्रिकोणीय मुकाबले वाली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की इस सीट पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह सबसे आगे चल रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजपूत जाति से आने वाले संजय सिंह तीन यादव उम्मीदवारों के बीच से शानदार जीत के साथ अपनी सीट निकालने में कामयाब होते दिख रहे हैं। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप तीसरे स्थान पर हैं। 20वें राउंड की मतगणना खत्म होने के बाद संजय सिंह 34 हजार से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, जिससे उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। यहां कुल 27 राउंड की मतगणना होगी।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार्स की चमक फीकी, खेसारी, ज्योति-रितेश तीनों पिछड़े
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

लालू प्रसाद यादव द्वारा राजद से बाहर किए जाने के बाद हाल में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप लोजपा के संजय कुमार सिंह से 39857 मतों से पीछे हैं।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी मतणना के नतीजों के 20वें राउंड के बाद लोजपा के संजय सिंह 68935 वोटों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि राजद के मुकेश कुमार रोशन भी यादव हैं और उन्हें 34286 को वोट मिले हैं। तेज प्रताप यादव को 29078 वोट के साथ तीसरे स्थान और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार अमित कुमार भी यादव हैं जो 14235 वोट के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं।

तेज प्रताप यादव को 25 मई को राजद से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये एक महिला के साथ ‘रिश्ते’ में होने की बात स्वीकार की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया ‘पोस्ट’ हटा दी थी कि उनका पेज ‘हैक’ हो गया था। लालू प्रसाद ने भी तेज प्रताप के ‘गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार’ के कारण उनसे नाता तोड़ लिया था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
bihar election result Bihar Elections Tej Pratap Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।