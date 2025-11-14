Mahua Seat Result : महुआ में तेज प्रताप को कड़वा सबक, 3 यादवों के बीच से राजपूत ने निकाली सीट!
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महुआ सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। त्रिकोणीय मुकाबले वाली राजद चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की इस सीट पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह जीत के करीब हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महुआ सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। त्रिकोणीय मुकाबले वाली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की इस सीट पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह सबसे आगे चल रहे हैं।
राजपूत जाति से आने वाले संजय सिंह तीन यादव उम्मीदवारों के बीच से शानदार जीत के साथ अपनी सीट निकालने में कामयाब होते दिख रहे हैं। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप तीसरे स्थान पर हैं। 20वें राउंड की मतगणना खत्म होने के बाद संजय सिंह 34 हजार से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, जिससे उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। यहां कुल 27 राउंड की मतगणना होगी।
लालू प्रसाद यादव द्वारा राजद से बाहर किए जाने के बाद हाल में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप लोजपा के संजय कुमार सिंह से 39857 मतों से पीछे हैं।
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी मतणना के नतीजों के 20वें राउंड के बाद लोजपा के संजय सिंह 68935 वोटों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि राजद के मुकेश कुमार रोशन भी यादव हैं और उन्हें 34286 को वोट मिले हैं। तेज प्रताप यादव को 29078 वोट के साथ तीसरे स्थान और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार अमित कुमार भी यादव हैं जो 14235 वोट के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं।
तेज प्रताप यादव को 25 मई को राजद से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये एक महिला के साथ ‘रिश्ते’ में होने की बात स्वीकार की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया ‘पोस्ट’ हटा दी थी कि उनका पेज ‘हैक’ हो गया था। लालू प्रसाद ने भी तेज प्रताप के ‘गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार’ के कारण उनसे नाता तोड़ लिया था।