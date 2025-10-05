Children rushing to snatch kites fall into a water filled pit two drown tragic accident in Bihar पतंग लूटने के लिए दौड़े बच्चे पानी भरे गड्ढे में गिरे; डूबने से 2 की मौत, बिहार में दर्दनाक हादसा, Bihar Hindi News - Hindustan
पतंग लूटने के लिए दौड़े बच्चे पानी भरे गड्ढे में गिरे; डूबने से 2 की मौत, बिहार में दर्दनाक हादसा

मुजफ्फरपुर मेंं पतंग लूटने के दौरान दोनों बच्चे दौड़ते-दौड़ते चाहरदीवारी फांदकर अंदर कूद गए। वे लोग जिस तरफ कूदे, वहां गड्ढ़ा था। दोनों अंदर डूब गए। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुरSun, 5 Oct 2025 09:50 PM
मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में गोशाला रोड स्थित रामबाग आदर्श नगर मोहल्ले में रविवार की दोपहर दो मासूमों की बारिश के कारण गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दोनों पतंग लूटने के लिए जलजमाव वाले इलाके की ओर दौड़े थे। मृतकों में इंद्रजीत कुमार का पुत्र राजा कुमार (9 वर्ष) और लालबाबू कुमार सहनी का पुत्र आदर्श कुमार (9 वर्ष) था। राजा आदर्श नगर मोहल्ले का था, जबकि आदर्श का परिवार वहां किराये पर रहता है। दोनों मासूम की मां बार-बार शव से लिपट कर बेहोश हो जा रही थी।

घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने पुलिस और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीएंडटी चौक स्थित एक अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि बारिश के कारण मोहल्ले में बने जलजमाव के कारण यह हादसा हुई है। समझाने आए एक व्यक्ति के साथ धक्का-मुक्की की। पुलिस दोनों बच्चों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में थी, लेकिन परिजन इनकार करते हुए शव लेकर घर चले गए। बाद में एएसपी टाउन वन सुरेश कुमार और मिठनपुरा थानेदार संतोष कुमार पंकज के समझाने पर देर शाम शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

लोगों ने बताया कि भारी बारिश के कारण वार्ड-46 में सड़क पर तीन से पांच फीट तक जलजमाव है। मोहल्ले में एक खाली प्लॉट है, जिसके चारों तरफ पांच फीट ऊंची चहारदीवारी है। प्लॉट के अंदर ही आठ से दस फीट गहरा गड्ढा है। पतंग लूटने के दौरान दोनों बच्चे दौड़ते-दौड़ते चाहरदीवारी फांदकर अंदर कूद गए। वे लोग जिस तरफ कूदे, वहां गड्ढ़ा था। दोनों अंदर डूब गए।

बताया गया कि दोनों को डूबते देख मोहल्ले की एक 15 साल की छात्रा कंचन कुमारी शोर मचाते हुए गहरे गड्ढे में कूद गयी। उसके साथ स्थानीय लोगों ने भी काफी प्रयास किया पर दोनों को बचा नहीं सके। घटना की सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ जुट गयी। इसके बाद मिठनपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों में नगर निगम के प्रति काफी आक्रोश है। लोगों का कहना था कि जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से यह घटना हुई है। लोगों ने बताया कि घटना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी गई, लेकिन समय से कोई नहीं पहुंचा।