Children lost 5 crores in 1 year in online games 5 lakh Bihar children became mentally ill NCPCR report ऑनलाइन गेम्स में बच्चों ने 1 साल में 5 करोड़ गंवाए, बिहार के 5 लाख बच्चे बने मनोरोगी; NCPCR की रिपोर्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
ऑनलाइन गेम्स पर रोक के पहले बिहार से करीब 35 लाख बच्चे इसमें दांव लगा रहे थे। इन्हें इसकी ऐसी आदत लग गई थी कि 35 लाख में से 25 लाख बच्चे मानसिक समस्या ग्रस्त हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, रिंकू झा, पटनाSat, 6 Sep 2025 10:38 AM
ऑनलाइन गेम्स खेलकर पैसे कमाने की बुरी लत से बिहार में 25 लाख बच्चे मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। इसका असर उनके कॅरियर और पठन-पाठन पर हो रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद चिंता जताई जा रही है। यह भी बताया गया है कि एक साल में बच्चों ने करीब पांच करोड़ रुपए गंवा दिए। गेम बंद होने पर ये बच्चे मानसिक तनाव में आ गए हैं।

आयोग के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेम्स पर रोक के पहले बिहार से करीब 35 लाख बच्चे इसमें दांव लगा रहे थे। इन्हें इसकी ऐसी आदत लग गई थी कि 35 लाख में से 25 लाख बच्चे (70%) मानसिक समस्या ग्रस्त हैं। गेम्स जीतने के लिए ये बच्चे अपना पॉकेट खर्च लगाने के बाद घर से पैसे चुराते थे। कर्ज लेने के मामले भी मिले हैं। दूर संचार विभाग ने हाल में 155 ऐसे गेम्स पर रोक लगा दी है। लेकिन, बच्चे खेलना चाहते हैं।

बता दें कि दस दिन पहले केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी। इसके बाद आयोग ने किशोरों के बीच 25 से 30 अगस्त तक ऑनलाइन सर्वे कराया। इसमें राज्य के 10 से 18 साल के 35 लाख किशोर शामिल हुए। इनमें 25 लाख ने माना कि गेम्स बंद होने से उन्हें मानसिक तनाव है। एक साल में पांच करोड़ से अधिक की राशि बच्चों ने ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स में गंवाए।

बिहार में लाखों की संख्या में बच्चे ऑनलाइन गेम्स की लत से ग्रस्त हैं। माता पिता की चिंता यह है कि समय से पहले बच्चे धन कमाने और पढ़ाई से दूर होने की ओर बढ़ रहे हैं। लालच में बच्चे गेम्स पर अधिक और पढाई पर कम समय दे रहे हैं। इसका असर पढ़ाई के रिजल्ट पर पड़ रहा है। अच्छा रिजल्ट नहीं आने पर बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं।