जमुई की जेल में बंद कैदी की मौत; तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुआ था

संक्षेप:

जमुई मंडल कारा में बंद बंदी भूटन दास उर्फ गुडन रविदास की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। वह लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 196/23 व आर्म्स एक्ट में सजा काट रहा था। 6 दिसंबर 2025 से बीमार था, पटना रेफर के बाद शुक्रवार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Jan 17, 2026 07:13 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, जमुई
जमुई जिले के मंडल कारा में बंद एक बंदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के गोबरदहा गांव निवासी किशुन रविदास के 48 वर्षीय पुत्र भूटन दास उर्फ गुडन रविदास के रूप में हुई है। घटना के बाद जेल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार भूटन दास लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 196/23 एवं आर्म्स एक्ट के मामले में सजा काट रहा था। बताया जाता है कि 6 दिसंबर 2025 को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसकी हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था।

पटना में कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर उसे इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जांच के उपरांत चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों को सूचित किया गया। सदर अस्पताल में मृतक के परिजन पहुंचते ही रो-रोकर बेहाल हो गए। वहीं अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जेल प्रशासन का कहना है कि बंदी को समय पर इलाज मुहैया कराया गया था और उसकी हालत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

