घर में रखी लोडेड पिस्टल से खेल रहा था बच्चा; गोली चलने से घायल, पटना के अस्पताल में भर्ती

पटना के परसा बाजार इलाके में खेल-खेल में गोली चलने से साढे़ पांच साल का बच्चा घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घर में लोडेड पिस्टल रखी थी, जिससे बच्चा खेल रहा था, इसी दौरान गोली चल गई, जो उसके जबड़े में लगी। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 30 Aug 2025 03:00 PM
राजधानी पटना के परसा बाजार थाना इलाके में घर में रखी ओवरलोडेड पिस्टल से गोली चलने से साढ़े 5 साल का पृथ्वी कुमार घायल हो गया। जिसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हर में रखे हथियार से धर्मेंद्र बिंद का बेटा खेल रहा था। इसी दौरान अचानक गोली चल गई। जो बच्चे को जबड़े में लग गई। जिसके बाद परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। जिसके बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना पर सदर डीएसपी रंजन कुमार मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो हथियार बरामद नहीं हो सका। अंदाजा लगाया जा रहा है अवैध हथियार से गोली चलने के बाद उसे गायब कर दिया गया है। जो लोडेड था, जिसके चलते ये हादसा हुआ।

स्थानीय लोगों के मुताबिक परिजनों की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, आखिर कैसे साढ़े 5 साल के बच्चे के हाथ अवैध हथियार लग गया, और खेल के दौरान बच्चे को गोली लग गई। वहीं बच्चे की मां का कहना है, कि उसे हथियार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर घर में अवैध हथियार कहां से आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।