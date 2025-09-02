बच्चे की हत्या कर शव को पेट्रोल से जलाया; पीड़ित परिवार को धमकाया, सुपौल में बड़ा कांड
सुपौल जिले में बच्चे की हत्या कर शव को पेट्रोल से जलाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। वहीं पीड़ित परिजनों को पुलिस को सूचना देने पर डराया-धमकाया गया। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपट्टी वार्ड सात की है।
बिहार के सुपौल में बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक त्रिवेणीगंज में पहले बच्चे की हत्या की गई, फिर शव को घर में छिपाया दिया। हत्यारे को बचाने के लिए गांव के लोगों ने बच्चे के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। और पीड़ित परिजनों को पुलिस को मामले की सूचना देने से भी रोका गया, डराया-धमकाया गया। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपट्टी वार्ड सात की है। जब मंगलवार की सुबह बच्चे की हत्या कर उसके शव को जला दिया।
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं हत्यारे को बचाने के लिए जिन लोगों ने शव को जलाया। उनकी भी तलाश जारी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों की तलाश में कई टीम दबिश दे रही है। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित परिवार दहशत में है।