दर्दनाक: गले में जेली टॉफी फंसने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत; परिजनों में कोहराम
छोटा बेटा जेली टॉफी खा रहा था। इसी दौरान चॉकलेट उसके गले में फंस गई। टॉफी फंसते ही बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिवार में अफरातफरी मच गई। परिजनों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई।
पटना में खगौल थाना क्षेत्र के नीमतल्ला रोड कुम्हार टोली में मंगलवार की शाम गले में जेली टॉफी फंसने से डेढ़ साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता रेलवे में कार्यरत हैं। घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मासूम की मौत की सूचना मिलने पर मोहल्ले में रहने वाले शोकाकुल हैं। चिंटू कुमार पंडित परिवार के साथ नीमतल्ला रोड कुम्हार टोली में रहते हैं। उनका छोटा बेटा मंगलवार की शाम जेली टॉफी खा रहा था। इसी दौरान चॉकलेट उसके गले में फंस गई। टॉफी फंसते ही बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी।
थोड़ी ही देर में बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिवार में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में घबराए हुए परिजन बच्चे को पटना एम्स ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। बच्चे की मां भी रो-रोकर बेसुध हो जा रही थी।
अन्य परिजन उसे किसी तरह संभाल रहे थे। वहीं, बच्चे की मौत की खबर फैलते ही मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। सभी जानने वाले घटना से भौंचक थे। उधर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिये बिना ही मासूम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस संबंध में पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है।
सलाह: बच्चों को टॉफी देते समय सावधानी बरतें
विशेषज्ञों का कहना है कि जैली चॉकलेट बच्चे की सांस की नली में फंस गई होगी, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। परिजनों से अपील की कि छोटे बच्चों को चिपकने वाले चॉकलेट या टॉफी खिलाने से परहेज करें। अगर खिलाएं भी तो पहले टुकड़े-टुकड़े कर दें।