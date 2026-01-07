Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsChild dies after choking on jelly candy in danapur patna
दर्दनाक: गले में जेली टॉफी फंसने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत; परिजनों में कोहराम

संक्षेप:

छोटा बेटा जेली टॉफी खा रहा था। इसी दौरान चॉकलेट उसके गले में फंस गई। टॉफी फंसते ही बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिवार में अफरातफरी मच गई। परिजनों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई।

Jan 07, 2026 05:55 am ISTNishant Nandan हिन्दु्स्तान प्रतिनिधि, पटना
पटना में खगौल थाना क्षेत्र के नीमतल्ला रोड कुम्हार टोली में मंगलवार की शाम गले में जेली टॉफी फंसने से डेढ़ साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता रेलवे में कार्यरत हैं। घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मासूम की मौत की सूचना मिलने पर मोहल्ले में रहने वाले शोकाकुल हैं। चिंटू कुमार पंडित परिवार के साथ नीमतल्ला रोड कुम्हार टोली में रहते हैं। उनका छोटा बेटा मंगलवार की शाम जेली टॉफी खा रहा था। इसी दौरान चॉकलेट उसके गले में फंस गई। टॉफी फंसते ही बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी।

थोड़ी ही देर में बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिवार में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में घबराए हुए परिजन बच्चे को पटना एम्स ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। बच्चे की मां भी रो-रोकर बेसुध हो जा रही थी।

अन्य परिजन उसे किसी तरह संभाल रहे थे। वहीं, बच्चे की मौत की खबर फैलते ही मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। सभी जानने वाले घटना से भौंचक थे। उधर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिये बिना ही मासूम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस संबंध में पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है।

सलाह: बच्चों को टॉफी देते समय सावधानी बरतें

विशेषज्ञों का कहना है कि जैली चॉकलेट बच्चे की सांस की नली में फंस गई होगी, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। परिजनों से अपील की कि छोटे बच्चों को चिपकने वाले चॉकलेट या टॉफी खिलाने से परहेज करें। अगर खिलाएं भी तो पहले टुकड़े-टुकड़े कर दें।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
