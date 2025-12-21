Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newschild dead due to cold wave in bihar banka
बिहार में ठंड ने जान ले ली, बच्चे की मौत से मचा हाहाकार; अलाव भी नहीं मिल रहा

बिहार में ठंड ने जान ले ली, बच्चे की मौत से मचा हाहाकार; अलाव भी नहीं मिल रहा

संक्षेप:

Cold In Bihar: परिजनों द्वारा जब तक अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। तब तक बबुआ आंगन में गिरकर अचेतावस्था में हो गया। आनन-फानन में माता के साथ ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में भर्ती कराया। वहीं सीएचसी लाते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

Dec 21, 2025 11:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, शंभूगंज, बांका
share Share
Follow Us on

पूरा बिहार शीतलह की चपेट में है। ठंड और कोहरे ने बिहार में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। आलम यह है कि अब बिहार में ठंड ने जान तक ले ली है। राज्य में तीन दिनों से गरीबों पर शीतलहर का कहर टूट पड़ा है। इस क्रम में बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मेहरपुर हरिजन टोला में ठंड के प्रकोप से बीते शाम शुक्रवार को एक किशोर की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक झखरा पंचायत स्थित उक्त गांव के शेखर दास का 14 वर्षीय पुत्र बबुआ दास था। मेहरपुर हरिजन बस्ती में अनहोनी घटना से मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद लोगों द्वारा सांत्वना देने का सिलसिला जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना से आहत मृतक की मां रजनी देवी अपने पुत्र की मौत से काफी सदमे में हैं। रोते - बिलखते परिजनों ने बताया कि घटना की शाम बबुआ बहियार की तरफ टहलने गया था। वहीं घर लौटने के बाद सिर में चक्कर आने की बात कही। जहां कुछ देर तक चारपाई पर आराम करने लगा। घर का प्यारा अनुज बबुआ ने थोड़ी देर बाद तेज दर्द की शिकायत की।

ये भी पढ़ें:बिहार में ठंड और कोहरे का अटैक, इन जिलों में शीत दिवस जैसे हालात; कब मिलेगी राहत

परिजनों द्वारा जब तक अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। तब तक बबुआ आंगन में गिरकर अचेतावस्था में हो गया। आनन-फानन में माता के साथ ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में भर्ती कराया। वहीं सीएचसी लाते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी।

शंभूगंज के मेहरपुर हरिजन टोला था रहने वाला मृतक

ग्रामीणों ने बताया कि गरीबी की दंश से पिता शेखर दास की मौत पहले हो चुकी है। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। जबकि दोनों भाई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। घर की माली हालत गंभीर रहने से बबुआ की पढ़ाई-लिखाई अवरूद्ध हो गया। वार्ड सदस्य जीरा देवी, अनुपम दास सहित अन्य ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। यह हृदयविदारक घटना शंभूगंज में शनिवार को चर्चा का विषय बना रहा। शंभूगंज अस्पताल प्रभारी डा. अजय शर्मा ने बताया कि अस्पताल आने से पूर्व ही उक्त बालक की मौत हो चुकी थी। ठंड से मौत की आशंका है।

बढ़ती ठंड से राहत के लिए अलाव जलाने की मांग, प्रशासन उदासीन

जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर के प्रकोप से आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ जाने से खासकर दिहाड़ी मजदूर, वृद्ध, गरीब और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बावजूद इसके अब तक सीएचसी परिसरों, बस स्टैंड, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल ठंड के मौसम में प्रशासन द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस वर्ष अब तक कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है। लोगों ने जिला प्रशासन से अविलंब अलाव की व्यवस्था कराने की मांग की है। समाजसेवियों का कहना है कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ठंड से बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रशासन की उदासीनता को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Winter Weather In Bihar
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।