बिहार में ठंड ने जान ले ली, बच्चे की मौत से मचा हाहाकार; अलाव भी नहीं मिल रहा

संक्षेप: Cold In Bihar: परिजनों द्वारा जब तक अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। तब तक बबुआ आंगन में गिरकर अचेतावस्था में हो गया। आनन-फानन में माता के साथ ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में भर्ती कराया। वहीं सीएचसी लाते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

पूरा बिहार शीतलह की चपेट में है। ठंड और कोहरे ने बिहार में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। आलम यह है कि अब बिहार में ठंड ने जान तक ले ली है। राज्य में तीन दिनों से गरीबों पर शीतलहर का कहर टूट पड़ा है। इस क्रम में बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मेहरपुर हरिजन टोला में ठंड के प्रकोप से बीते शाम शुक्रवार को एक किशोर की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक झखरा पंचायत स्थित उक्त गांव के शेखर दास का 14 वर्षीय पुत्र बबुआ दास था। मेहरपुर हरिजन बस्ती में अनहोनी घटना से मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद लोगों द्वारा सांत्वना देने का सिलसिला जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना से आहत मृतक की मां रजनी देवी अपने पुत्र की मौत से काफी सदमे में हैं। रोते - बिलखते परिजनों ने बताया कि घटना की शाम बबुआ बहियार की तरफ टहलने गया था। वहीं घर लौटने के बाद सिर में चक्कर आने की बात कही। जहां कुछ देर तक चारपाई पर आराम करने लगा। घर का प्यारा अनुज बबुआ ने थोड़ी देर बाद तेज दर्द की शिकायत की।

परिजनों द्वारा जब तक अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। तब तक बबुआ आंगन में गिरकर अचेतावस्था में हो गया। आनन-फानन में माता के साथ ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में भर्ती कराया। वहीं सीएचसी लाते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी।

शंभूगंज के मेहरपुर हरिजन टोला था रहने वाला मृतक ग्रामीणों ने बताया कि गरीबी की दंश से पिता शेखर दास की मौत पहले हो चुकी है। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। जबकि दोनों भाई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। घर की माली हालत गंभीर रहने से बबुआ की पढ़ाई-लिखाई अवरूद्ध हो गया। वार्ड सदस्य जीरा देवी, अनुपम दास सहित अन्य ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। यह हृदयविदारक घटना शंभूगंज में शनिवार को चर्चा का विषय बना रहा। शंभूगंज अस्पताल प्रभारी डा. अजय शर्मा ने बताया कि अस्पताल आने से पूर्व ही उक्त बालक की मौत हो चुकी थी। ठंड से मौत की आशंका है।