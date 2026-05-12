Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नालंदा में नींबू के लिए बच्चे की पीट-पीटकर हत्या, डीएम-एसपी पहुंचे; पुलिस-पब्लिक भिड़ंत

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ/अस्थावां (नालंदा), हिन्दुस्तान टीम
share

मृतक शुभम अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। पास में ही नींबू का एक पेड़ है। तेज हवा के कारण पेड़ से एक नींबू गिर गया। शुभम ने उसे उठा लिया। इसी बात पर पेड़ के मालिक गोरख मियां ने उसे इतना पीटा कि मौत हो गई।

नालंदा में नींबू के लिए बच्चे की पीट-पीटकर हत्या, डीएम-एसपी पहुंचे; पुलिस-पब्लिक भिड़ंत

Murder for a Lemon in Bihar: बिहार के नालंदा में एक नींबू के लिए बच्चे की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गयी। मृतक राजकुमार पासवान का 12 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार उर्फ झगड़ू था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ऐसे में शव उठाने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। अस्थावां थाना क्षेत्र के सकरावां गांव में मंगलवार की है।

ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने भी जवाब में लाठी चार्ज किया और लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपित के घर पर भी रोड़ेबाजी की। दर्जनभर से अधिक ग्रामीणों व पुलिसकर्मियों को चोटें आयी हैं। घटना की सूचना पाकर डीएम कुंदन कुमार व एसपी भारत सोनी के नेतृत्व में दर्जनभर थानों की पुलिस गांव पहुंची। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:सिर काटकर सूटकेस में फेंके धड़, कैमूर में मिली लाशें; डबल मर्डर की आशंका

जमीन पर गिरा नींबू उठाया था बच्चा

ग्रामीणों की मानें तो शुभम अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। पास में ही नींबू का एक पेड़ है। तेज हवा के कारण पेड़ से एक नींबू गिर गया। शुभम ने उसे उठा लिया। इसी बात पर पेड़ के मालिक गोरख मियां ने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। बच्चा लहूलुहान हो गया। उसके सिर से खून बहने लगा। अन्य बच्चों ने दौड़कर उसके परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजन उसे लेकर इलाज के लिए बिहारशरीफ जा रहे थे। रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी।

ये भी पढ़ें:डंडे से पीटा, आंखें फोड़ी, गला रेत दिया; कातिल बहू ने सास को तड़पा-तड़पाकर मारा

आरोपित के घर जाने के दौरान हुआ बवाल

परिजन शव को लेकर वापस गांव पहुंचे और आरोपित के घर के पास जाने लगे। कुछ लोगों ने आरोपित के घर पर रोड़ेबाजी की। इसी दौरान अस्थावां थाना की पुलिस पहुंची और लोगों को रोकने का प्रयास करने लगी। इसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गयीं। बाद में भारी संख्या में पुलिस गांव पहुंच गयी और विरोध कर रहे ग्रामीणों पर लाठी चार्ज कर दिया।

ये भी पढ़ें:नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने सिखाया सबक, वरमाला स्टेज पर किया रिजेक्ट; बवाल मच गया

घर में घुसकर पीटा

हंगामे की सूचना पर पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ 12 थानों की पुलिस गांव पहुंच गयी। दर्जनों वाहनों से सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव पहुंच गये। बच्चे का शव, परिजन व कुछ ग्रामीणों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर लोगों को पीटा। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पुलिस पीड़ित को ही निशाना बना रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Crime News Nalanda Bihar Sharif अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।