पटना में पुलिस चेक पोस्ट के पास बच्चे का कटा पैर मिलने से सनसनी, PMCH में डीएनए जांच

एफएसएल टीम से जांच कराई गई है। इसके बाद बरामद पैर को पीएमसीएच भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर इलाके तरह- तरह की चर्चाएं होने लगी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है।

Dec 15, 2025 07:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
पटना में दीघा थाना के कुर्जी मोड़ स्थित पुलिस चेक पोस्ट के पास रविवार की सुबह सड़क पर एक सात वर्षीय बच्चे का कटा हुआ पैर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। सूचना मिलने पर दीघा थानेदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की है।

पैर की डीएनए जांच के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया

बरामद पैर की डीएनए जांच के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार की शाम एक कुत्ता नदी की ओर से मानव पैर लेकर घूमता देखा गया था। वहीं सब्जी बेचने वाली एक महिला ने बताया कि कुत्ता सब्जी दुकान के पास पैर छोड़ गया था, जिसके बाद उसने डंडे से उसे हटाकर सड़क की ओर कर दिया।दीघा थानेदार ने बताया कि रविवार की सुबह करीब आठ बजे सूचना मिली थी। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई है।

सीसीटीवी कैमरे को देखा गया है। एफएसएल टीम से जांच कराई गई है। इसके बाद बरामद पैर को पीएमसीएच भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर इलाके तरह- तरह की चर्चाएं होने लगी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। इसके लिए आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
