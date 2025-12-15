पटना में पुलिस चेक पोस्ट के पास बच्चे का कटा पैर मिलने से सनसनी, PMCH में डीएनए जांच
एफएसएल टीम से जांच कराई गई है। इसके बाद बरामद पैर को पीएमसीएच भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर इलाके तरह- तरह की चर्चाएं होने लगी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है।
पटना में दीघा थाना के कुर्जी मोड़ स्थित पुलिस चेक पोस्ट के पास रविवार की सुबह सड़क पर एक सात वर्षीय बच्चे का कटा हुआ पैर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। सूचना मिलने पर दीघा थानेदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की है।
पैर की डीएनए जांच के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया
बरामद पैर की डीएनए जांच के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार की शाम एक कुत्ता नदी की ओर से मानव पैर लेकर घूमता देखा गया था। वहीं सब्जी बेचने वाली एक महिला ने बताया कि कुत्ता सब्जी दुकान के पास पैर छोड़ गया था, जिसके बाद उसने डंडे से उसे हटाकर सड़क की ओर कर दिया।दीघा थानेदार ने बताया कि रविवार की सुबह करीब आठ बजे सूचना मिली थी। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई है।
