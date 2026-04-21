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बंगाल नंबर की गाड़ी देख भड़क गए बिहार के मुख्य सचिव, बिना लंच किए किशनगंज से पटना लौटे

Apr 21, 2026 06:48 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, किशनगंज
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भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित बैठक में शामिल होने किशनगंज पहुंचे बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत नाराज हो गए। उन्हें एयरपोर्ट से ले जाने के लिए जिला प्रशासन ने पश्चिम बंगाल नंबर की गाड़ी मंगाई, जिसमें बैठने से मुख्य सचिव ने इनकार कर दिया। 

बंगाल नंबर की गाड़ी देख भड़क गए बिहार के मुख्य सचिव, बिना लंच किए किशनगंज से पटना लौटे

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के किशनगंज दौरे में हुए एक वाकये से प्रशासनिक हलके में हलचल मच गई है। मुख्य सचिव जैसे ही मंगलवार को किशनगंज एयरपोर्ट पर उतरे, तो व्यवस्था देखकर स्थानीय प्रशासन से नाराज हो गए। जिला प्रशासन ने उनके लिए पश्चिम बंगाल के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी उपलब्ध कराई थी। बंगाल नंबर की गाड़ी देखते ही प्रत्यय अमृत भड़क गए और उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। फिर वह दूसरी गाड़ी में बैठकर समाहरणालय गए। वहां डीजीपी विनय कुमार के साथ अधिकारियों की बैठक ली और बिना लंच किए ही पटना लौट गए।

मुख्य सचिव की नाराजगी प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रत्यय अमृत ने जब एयरपोर्ट पर बंगाल नंबर की गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया, तब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वे पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त की सरकारी गाड़ी से किशनगंज समाहरणालय पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्व से निर्धारित बैठक में भाग लिया और विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा की।

हालांकि, बैठक समाप्त होने के बाद भी मुख्य सचिव की नाराजगी शांत नहीं हुई। बताया जा रहा है कि किशनगंज में बैठक के बाद प्रत्यय अमृत के भोजन ग्रहण करने का भी कार्यक्रम था। मगर बिना लंच किए ही वे तुरंत पटना के लिए रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अधिकारी वर्ग में इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

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सीमांचल में सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक

किशनगंज में सोमवार को सीमांचल में सुरक्षा के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसमें बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी पहुंचे। साथ ही किशनगंज और अररिया जिले के डीएम, एसपी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी और सशस्त्र सीमा बल (एएसएसबी) के अफसर भी मौजूद रहे। इस बैठक में भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव और डीजीपी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

बता दें कि सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो महीने पहले सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ और बाहरी लोगों के अतिक्रमण को रोकने के लिए रणनीति बनाई थी। फरवरी में शाह ने 3 दिनों तक पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया जिले में बैठकों का आयोजन किया था। उन्होंने नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों के अधिकारियों एवं एसएसबी के वरीय अफसरों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की थी।

अगले महीने अमित शाह की दिल्ली में मीटिंग

बताया जा रहा है कि अगले महीने अमित शाह दिल्ली में फिर से नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा संबंधित चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। इसमें बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार भी मौजूद रहेंगे। बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हालांकि, दिल्ली में होने वाली शाह की मीटिंग से पहले मुख्य सचिव और डीजीपी सीमावर्ती जिलों का दौरा कर समीक्षा कर रहे हैं।

(किशनगंज से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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