'आपके 12 साल में बिहार ने भी खूब विकास किया..', सम्राट चौधरी का PM मोदी को खत

सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे खत में कहा है कि राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना आपके मार्गदर्शन एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से ही संभव हो सका। 12 सालों में बिहार का काफी विकास हुआ है।

बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि आपके 12 साल के स्वर्णिम कार्यकाल में भारत काफी आगे बढ़ा है और बिहार भी समृद्ध हुआ है। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आशा है कि आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस खत में लिखा है, ‘मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज देश के इतिहास में आपने भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे अधिक समय तक जनसेवा का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।’

मंगलवार को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि आपके विकसित भारत के सपने को बिहार समृद्ध हो कर पूरा कर रहा है। भारत के इतिहास में बिहार को शक्ति, संस्कृति एवं शिक्षा के केन्द्र के रूप में जाना जाता रहा है। बिहार ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि है। इसी धरती पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना आपके मार्गदर्शन एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से ही संभव हुई। वर्ष 2024 में आपके कर कमलों से नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन इस गौरवशाली विरासत को पुनः जीवित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुआ है।

संजय सरावगी ने भी प्रधानमंत्री को लिखा खत इधर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मंगलवार को जारी बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है।