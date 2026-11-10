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छठ से पहले सम्राट चौधरी का लाखों बिहारियों को तोहफा, सीधे बैंक खाते में भेज दिए पैसे

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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बता दें कि इस योजना के तहत बिहार के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। पेंशन की यह राशि डीबीटी के जरिए पात्र लोगों के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाती है ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा कर सकें।

Samrat Choudhary News
सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भेज दी है।

छठ पूजा को लेकर पूरे बिहार में अभी से उत्साह का माहौल है। छठ महापर्व से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक करोड़ 9 लाख लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1205 करोड़ रुपये भेज दिए हैं। हर लाभुक के खाते में 1100-1100 रुपये भेजे गए हैं। यह राशि सीधे बिहारियों के खाते में गई है। मुख्यमंत्री ने पटना स्थित लोक सेवक आवास में आयोजित कार्यक्रम में यह भी निर्देश दिया है कि जो भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित हैं उनका नाम अभियान चलाकर जोड़ा जाए।

बता दें कि इस योजना के तहत बिहार के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। पेंशन की यह राशि डीबीटी के जरिए पात्र लोगों के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाती है ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा कर सकें। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 400 रुपये दिए जाते थे। लेकिन सरकार ने यह राशि बढ़ा दी है। इसके तहत अब हर महीने 1100 रुपये पेंशन के तौर पर दी जाती है।

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसे बैंक खाते में भेजे जाने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर भी इसकी जानकारी दी। सीएम ने एक्स पर लिखा, ‘10 तारीख, बिहार पेंशन दिवस! आज बिहार के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा बहनों सहित 1 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में प्रति लाभार्थी ₹1,100 की दर से कुल ₹1,205.91 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण और समावेशी विकास- यही हमारा संकल्प है।’

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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