बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रहें, बांकीपुर के लिए दो घंटे का समय निकालें; एनडीए विधायकों से बोले सीएम

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधायकों को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने को कहा है ताकि विपक्ष को मजबूती से जवाब दिया जा सके। इसी के साथ सीएम ने विधायकों से यह भी कहा है कि वो बांकीपुर के लिए 2 घंटे का समय भी निकालें।

बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लाना चाहती है। इसी महीने बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होने है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधानमंडल दल के सदस्यों को मानसून सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने को कहा है। सोमवार को सत्र के पहले दिन की समाप्ति के बाद विधानसभा के विस्तारित भवन में एनडीए विधायकों की बैठक में सीएम ने कहा कि सदन की पहली पाली के साथ ही दूसरी पाली में भी मौजूद रहें। सरकार के काम को समझें। विपक्ष के हर आरोपों का जवाब दें।सीएम ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार में सरकार चल रही है। हमने घोषणा की थी कि डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आजादी के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में डिग्री कॉलेज खुले। 800 करोड़ ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया। हर महीने 11 तारीख को पेंशन देते हैं।

इस मद में 10 हजार करोड़ सरकार खर्च करती है। कहां खजाना खाली है। विपक्ष का आरोप निराधार है। सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जिन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, उन्हें बिहार में ही बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है विशेष ऐप लगभग घंटे भर चली बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष ऐप भी तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी रात 12 बजे भी अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उन्होंने ‘सहयोग शिविर’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद स्पष्ट है कि इंसाफ और अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विधायकों को किसी तरह की परेशानी है, वे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

बांकीपुर के लिए दो घंटे का समय निकालें मुख्यमंत्री ने एनडीए विधायकों से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में समय देने की अपील की। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे शाम के समय कम से कम दो घंटे प्रचार के लिए दें। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि एनडीए की एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन है। बूथ स्तर तक जाकर मतदाताओं से सीधे संपर्क करें। अगर किसी विधायक को प्रचार या अन्य किसी मुद्दे पर कोई शिकायत या परेशानी है तो वह सीधे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। कोई इंटरमीडिएट नहीं चलेगा।

विधायी कार्य समझने की नसीहत उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदस्यों को विधायी कार्य समझने की नसीहत दी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधायकों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी। हम के संतोष सुमन, रालोमो के माधव आनंद, लोजपाआर के राजू तिवारी ने अपने विचार रखे।