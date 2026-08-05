बिहार: केसरिया स्तूप, मंदार और बोधगया समेत कई धरोहरों का वैज्ञानिक सर्वे, CM ने विश्वस्तरीय बनाने का दिया आदेश

अब बिहार के कई ऐतिहासिक धरोहरों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में अहम आदेश पदाधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने सुल्तानगंज और बोधगया समेत कई ऐतिहासिक धरोहरों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और समग्र विकास का आदेश दिया है।

बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को नये सिरे से विकसित कर उन्हें विश्वस्तरीय बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया, सुल्तानगंज, मंदार और केसरिया स्तूप जैसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्खनन एवं उनके समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि इन धरोहरों के ऐतिहासिक महत्व को नए सिरे से स्थापित करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनाया जाए।

देश के वरिष्ठ पुरातत्वविदों एवं विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उनके समक्ष कैमूर के मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिनिधिमंडल में पद्मश्री डॉ. केके मोहम्मद (पुरातत्वविद् एवं राम जन्मभूमि उत्खनन दल के सदस्य), प्रोफेसर रजत सान्याल, प्रो.अनिल कुमार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. हरिओम शर्मा, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह आदि थे।

केसरिया के शेष भाग का वैज्ञानिक उत्खनन होगा, सीएम ने दिए निर्देश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने देश के वरिष्ठ पुरातत्वविदों एवं विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान राज्य के ऐतिहासिक स्थलों के विकास को लेकर कई निर्देश दिये हैं। उन्होंने बोधगया स्थित महाबोधि परिसर के समीप वैज्ञानिक तकनीक से सर्वे का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में शामिल केसरिया स्तूप के शेष हिस्से के वैज्ञानिक उत्खनन का निर्देश दिया। अब तक इस विशाल स्तूप का केवल आंशिक उत्खनन हुआ है, जबकि इसके बड़े हिस्से में अभी भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष होने की संभावना है। गौर हो कि पूर्व में केसरिया स्तूप के उत्खनन एवं संरक्षण कार्य में पद्मश्री डॉ केके मोहम्मद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।