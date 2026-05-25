बिहार में रोज सवा करोड़ लीटर दूध उत्पादन करें, मछली उत्पादन 25 लाख मीट्रिक करें; सम्राट चौधरी का आदेश

मुख्यमंत्री ने नेपाल एवं सीमावर्ती राज्यों के मछली के बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि मछली का उत्पादन नौ लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुधा के माध्यम से दूध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर सवा करोड़ लीटर रोज करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन कल्याण है। किसानों, पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को लोक सेवक आवास में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु-गाय, भैंस, बकरी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें महिला पशुपालाकों को प्राथमिकता दी जाय।

मछली उत्पादन बढ़ाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने नेपाल एवं सीमावर्ती राज्यों के मछली के बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मछली का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया।सम्राट चौधरी ने कहा कि मछली का उत्पादन नौ लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष सुनिश्चित कराया जाए। समीक्षा के दौरान विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा भावी कार्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह आदि थे।