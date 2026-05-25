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बिहार में रोज सवा करोड़ लीटर दूध उत्पादन करें, मछली उत्पादन 25 लाख मीट्रिक करें; सम्राट चौधरी का आदेश

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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मुख्यमंत्री ने नेपाल एवं सीमावर्ती राज्यों के मछली के बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि मछली का उत्पादन नौ लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष सुनिश्चित कराया जाए।

बिहार में रोज सवा करोड़ लीटर दूध उत्पादन करें, मछली उत्पादन 25 लाख मीट्रिक करें; सम्राट चौधरी का आदेश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुधा के माध्यम से दूध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर सवा करोड़ लीटर रोज करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन कल्याण है। किसानों, पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को लोक सेवक आवास में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु-गाय, भैंस, बकरी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें महिला पशुपालाकों को प्राथमिकता दी जाय।

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मछली उत्पादन बढ़ाने का भी निर्देश

मुख्यमंत्री ने नेपाल एवं सीमावर्ती राज्यों के मछली के बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मछली का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया।सम्राट चौधरी ने कहा कि मछली का उत्पादन नौ लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष सुनिश्चित कराया जाए। समीक्षा के दौरान विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा भावी कार्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह आदि थे।

दुधारू पशुओं की संख्या दस फीसदी तक घटी

बता दें कि बिहार के लोगों की पशुपालन में रुचि घट रही है। इस वजह से पिछले छह साल में राज्य में दुधारू पशुओं में 10 फीसदी तक कमी हो गई है। हालांकि राज्य में बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ दूध उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है, लेकिन दुधारू पशुओं की संख्या में कमी चिंताजनक है। प्रदेश में पिछली पशुगणना के मुकाबले गाय की तादाद में 2.61 फीसदी कमी आयी है। 2025 में हुई 21वीं पशुगणना की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वैसे आधिकारिक रूप से इस पशुगणना रिपोर्ट को अभी जारी होना बाकी है। राज्य में इससे पहले 2019 में हुई पशुगणना में गाय, भैंस और बकरी में 2 से 25 फीसदी तक वृद्धि दर्ज हुई थी। लेकिन इस बार इन तीनों दुधारू पशुओं की संख्या घट गई है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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