NDA को जिताएं, नीतीश सरकार बनाएं; बोले निशांत, एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा भी दोहराया

निशांत कुमार ने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अभी हाल में कई बेहतर कार्य हुए हैं। एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात की गई है। इसी तरह महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिला

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाTue, 14 Oct 2025 12:12 PM
बिहार में चुनाव को लेकर हलचल है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बिहार की जनता से एनडीए को जितवाने की अपील की है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे एनडीए ते जिताएं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं।

उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अभी हाल में कई बेहतर कार्य हुए हैं। एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात की गई है। इसी तरह महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिला और अब वह बिहार की महिलाओं के लिए कर दिया गया है। इस तरह के कई काम हुए हैं।

