Hindi NewsBihar NewsChief Minister Nitish Kumar with his son Nishant Kumar appeal public to win nda in Bihar election
NDA को जिताएं, नीतीश सरकार बनाएं; बोले निशांत, एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा भी दोहराया
निशांत कुमार ने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अभी हाल में कई बेहतर कार्य हुए हैं। एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात की गई है। इसी तरह महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिला
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाTue, 14 Oct 2025 12:12 PM
बिहार में चुनाव को लेकर हलचल है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बिहार की जनता से एनडीए को जितवाने की अपील की है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे एनडीए ते जिताएं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं।
उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अभी हाल में कई बेहतर कार्य हुए हैं। एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात की गई है। इसी तरह महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिला और अब वह बिहार की महिलाओं के लिए कर दिया गया है। इस तरह के कई काम हुए हैं।
लेखक के बारे मेंNishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।