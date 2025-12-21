बिहार में शपथ के बाद नीतीश की पीएम मोदी से पहली मुलाकात, दिल्ली जाएंगे CM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार की शाम दिल्ली जाएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मिलने का कार्यक्रम है। बिहार चुनाव के बाद सीएम नीतीश का यह पहला दिल्ली दौरा है। इतना ही नहीं बिहार में नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ के लेने बाद यह पहला मौक होगा जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की शाम को सीेएम नीतीश कुमार पटना वापस लौट आएंगे।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी भी दिल्ली जा सकते हैं। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के बीच यह मुलाकात आने वाले राजनीतिक संकेतों और समीकरणों के लिए भी अहम माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। बिहार के सीएम और देश के पीएम के बीच होने वाली इस उच्चस्तरीय मुलाकात में सरकार के अगले रोडमैप, केंद्र-राज्य समन्वय और विकास एजेंडे पर भी चर्चा होने की संभावना है।
आपको बता दें कि हाल ही में खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। एनडीए ने कुल 203 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। बीजेपी ने कुल 89 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी के बाद जनता दल (यूनाइटे) को कुल 85 सीटें मिली थीं।
इसके अलावा चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलेजपी (रामविलास) को 19, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो ने 4 सीटों पर विजयी पताखा लहराया था। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ समारोह का आयोजन किया गया था। इस शपथ समारोह में पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी।