Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newschief minister nitish kumar son nishant kumar should come in jdu posters in patna
निशांत के लिए भूख हड़ताल के बाद अब पोस्टर, JDU में आकर भविष्य संवारने की अपील

निशांत के लिए भूख हड़ताल के बाद अब पोस्टर, JDU में आकर भविष्य संवारने की अपील

संक्षेप:

छात्र जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में नववर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जो पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है- चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार।

Dec 31, 2025 09:55 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। अभी कुछ दिनों पहले निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल किया था। अब एक बार फिर पटना में पोस्टरों के जरिए ऐसी ही मांग उठाई गई है। पोस्टरों के जरिए अपील की गई है कि निशांत कुमार राजनीति में आएं और JDU में युवाओं का भविष्य संवारें। छात्र जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में नववर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जो पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है- चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार। अब पार्टी के अगले जेनरेशन का भविष्य संवारें निशांत कुमार।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आपको बता दें कि इससे पहले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल करने की मांग को लेकर बीते रविवार को यहां 12 घंटे की भूख हड़ताल की थी। उन्होंने पटना के गर्दनीबाग इलाके में भूख हड़ताल करते हुए मुख्यमंत्री से निशांत को राजनीति में लाने का आग्रह किया था।

ये भी पढ़ें:बिहार में होमगार्ड जवान की ट्रेनिंग के दौरान मौत, हाई जंप में गई जान

संवाददाताओं से बातचीत में जदयू नेता मुकुंद कुमार ने कहा था कि हम अपने नेता नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि निशांत को आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल किया जाए। हम उन्हें राजनीति में देखना चाहते हैं। वह काफी पढ़े-लिखे हैं और अगर वह आएंगे तो पार्टी की कमान संभाल सकते हैं।

उन्होंने बताया था कि यह 12 घंटे की भूख हड़ताल थी और हम आगे भी ऐसा प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। पिछले कुछ समय से निशांत के राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जदयू के एक अन्य नेता अजय कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा था कि हम सभी उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंतिम निर्णय नीतीश जी और निशांत जी को लेना है। हमने निशांत कुमार के पक्ष में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में भीषण ठंड के बीच नया साल, शीत दिवस और कोहरे की चेतावनी;मौसम का हाल
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Nitish Kumar JDU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।