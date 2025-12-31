निशांत के लिए भूख हड़ताल के बाद अब पोस्टर, JDU में आकर भविष्य संवारने की अपील

संक्षेप: छात्र जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में नववर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जो पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है- चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। अभी कुछ दिनों पहले निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल किया था। अब एक बार फिर पटना में पोस्टरों के जरिए ऐसी ही मांग उठाई गई है। पोस्टरों के जरिए अपील की गई है कि निशांत कुमार राजनीति में आएं और JDU में युवाओं का भविष्य संवारें। छात्र जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में नववर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जो पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है- चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार। अब पार्टी के अगले जेनरेशन का भविष्य संवारें निशांत कुमार।'

आपको बता दें कि इससे पहले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल करने की मांग को लेकर बीते रविवार को यहां 12 घंटे की भूख हड़ताल की थी। उन्होंने पटना के गर्दनीबाग इलाके में भूख हड़ताल करते हुए मुख्यमंत्री से निशांत को राजनीति में लाने का आग्रह किया था।

संवाददाताओं से बातचीत में जदयू नेता मुकुंद कुमार ने कहा था कि हम अपने नेता नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि निशांत को आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल किया जाए। हम उन्हें राजनीति में देखना चाहते हैं। वह काफी पढ़े-लिखे हैं और अगर वह आएंगे तो पार्टी की कमान संभाल सकते हैं।