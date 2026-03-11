Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

5 साल में बिहारियों का रुकेगा पलायन, समृद्धि यात्रा में बोले सीएम नीतीश; आज अररिया-किशनगंज में दौरा

Mar 11, 2026 07:04 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना/सुपौल/मधेपुरा
share

मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के तहत बुधवार को अररिया और किशनगंज के दौरे पर होंगे। सुबह 10.45 बजे सीएम अररिया पहुंचेंगे। यहां 545.89 करोड़ रुपए की लागत से कुल 68 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे 330.60 करोड़ की राशि की छह योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

5 साल में बिहारियों का रुकेगा पलायन, समृद्धि यात्रा में बोले सीएम नीतीश; आज अररिया-किशनगंज में दौरा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रोजगार के लिए किसी बिहारी को दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। अगले पांच साल में बिहारवासियों का पलायन रोकने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार में ही उद्योग-धंधे स्थापित किये जाएंगे, जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने वृहत स्तर पर रोडमैप तैयार किया है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए सुपौल और मधेपुरा में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड स्थित निर्मली रिंग बांध के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद वह सीधे निर्मली अनुमंडल कार्यालय के सामने निर्मित विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचे और उनका निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने 569 करोड़ की 129 योजनाओं का उद्घाटन और 84 योजनाओं का शिलान्यास किया।

ये भी पढ़ें:बिहार में 1426 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव रद्द क्यों, नीतीश सरकार का फैसला

इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से दोपहर बाद करीब एक बजे मधेपुरा पुलिस लाइन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस लाइन के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 215.52 करोड़ की 158 योजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पर कृषि, शिक्षा, जीविका सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का सीएम ने निरीक्षण किया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से बीएनएमयू के नॉर्थ कैंपस मैदान में बनाए गए संवाद स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए पिछले 20 वर्षों में सात निश्चय एक, सात निश्चय पार्ट दो में किए गए विकास कार्यों को बताया।

सीएम की समृद्धि यात्रा आज अररिया और किशनगंज में

मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के तहत बुधवार को अररिया और किशनगंज के दौरे पर होंगे। सुबह 10.45 बजे सीएम अररिया पहुंचेंगे। यहां 545.89 करोड़ रुपए की लागत से कुल 68 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे 330.60 करोड़ की राशि की छह योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन में तीन योजनाएं पथ निर्माण विभाग की हैं। साथ ही 157.16 करोड़ की लागत की 60 योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों प्रस्तावित है।

ये भी पढ़ें:बिहार के जहानाबाद में नाच देखने के दौरान बवाल, 17 साल के लड़के की हत्या

इसके बाद सीएम दोपहर करीब एक बजे किशनगंज के ठाकुरगंज पहुंचेंगे। यहां कृषि फार्म में जनसभा को संबोधित करेंगे तथा विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। किशनगंज में सीएम 133 करोड़ की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास और 102 करोड़ की लागत से 49 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

सीएम के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहेगा बिहार: सम्राट

पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार न केवल विकसित राज्य, बल्कि देश के शीर्ष राज्यों में शामिल होगा। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वे हमारे बीच ही रहेंगे और हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। उपमुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान सुपौल और मधेपुरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाबद्ध विकास और मजबूत नेतृत्व के कारण आज राज्य के हर गांव और प्रखंड में सड़क, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का मजबूत ढांचा तैयार हुआ है।

उन्होंने बताया कि 1990 से 2005 के बीच बिहार में एक लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पाई थी, जबकि 2005 से 2025 के बीच 57 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार अब उद्योग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, आईटी हब और नई औद्योगिक नीतियों से निवेश बढ़ेगा और युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे।

वर्ष 2005 से पहले बिहार के गांवों में पांच घंटे भी बिजली मिलना मुश्किल था। आज राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। 2005 में जहां केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे। आज यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गई है। राज्य में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है, जिससे लगभग 88 प्रतिशत परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है।

ये भी पढ़ें:राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव और पत्नी के खिलाफ चार्जशीट, ED का ऐक्शन
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Bihar CM Nitish Kumar
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।