बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा

सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर नीतीश कुमार ने लिखा कि बिहार में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुये हमलोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाMon, 8 Sep 2025 01:02 PM
बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान कर दिया है। आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में दो हजार जबकि आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि की गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद एक्स पर दी है। सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि बिहार में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुये हमलोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 रूपये से बढ़ाकर 9000 रूपये तथा आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4000 रूपये बढ़ाकर 4500 रूपये करने हेतु विभाग को निदेशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोगों ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये बड़े पैमाने पर काम किया है तथा इसके लिये समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से छह प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

इन सेवाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके अहम योगदान को देखते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा तथा समेकित बाल विकास सेवायें और बेहतर होंगी।

आपको बता दें कि पटना के गर्दनीबाग में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने 8 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इसके तहत सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं का जुटान प्रदर्शन स्थल पर हुआ है। आंगनबाड़ी सेविकाएं सरकार पर शोषणात्मक व्यवहार करने और उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगा रही थी। इनका कहना था कि इन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। लेकिन अब इस बीच नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।