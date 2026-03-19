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Indore Fire Tragedy: इंदौर में जिंदा जले बिहार के परिवार को मिलेंगे 2-2 लाख, सीएम नीतीश ने जताया शोक

Mar 19, 2026 11:47 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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Indore Fire Tragedy:  मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के दौरान हुए ब्लास्ट में मरने वाले लोगों के परिवार के प्रति नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है। इस घटना में बिहार के रहने वाले 6 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।

Indore Fire Tragedy: इंदौर में जिंदा जले बिहार के परिवार को मिलेंगे 2-2 लाख, सीएम नीतीश ने जताया शोक

Indore Fire Tragedy: मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को चार्ज करने के दौरान हुए धमाके में 8 लोगों की मौत से सभी लोग सन्न हैं। मृतकों में 6 लोग बिहार के किशनगंज जिले के धर्मशाला रोड के रहने वाले थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया है।

मुख्यमंत्री ने मृतक के शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही नई दिल्ली के स्थानिक आयुक्त को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके गांव तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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इसी के साथ इस घटना से मर्माहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। बता दें कि किशनगंज के व्यवसायी 65 वर्षीय विजय सेठिया अपने बहनोई ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी, इंदौर निवासी मनोज पुगलिया के घर परिजनों के साथ गए हुए थे।

घर में लगी आग में विजय सेठिया के अलावा उनकी पत्नी 60 वर्षीय सुमन देवी सेठिया, 30 वर्षीय बेटी रुचिका, 10 वर्षीय नाती तन्य जैन, 12 साल की नातिन राशि जैन और 22 साल के भतीजे कार्तिक सेठिया की मौत हो गई। इसके अलावा विजय सेठिया के बहनोई व गृहस्वामी 60 वर्षीय मनोज पुगलिया व उनकी बहू 30 वर्षीय सिमरन की मौत हो गई।

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पुगलिया परिवार के कुछ अन्य सदस्य जख्मी हुए हैं। परिजनों के अनुसार, विजय सेठिया एक बीमारी से पीड़ित थे। इंदौर शहर में इनका इलाज चल रहा था। वह करीब एक महीने से इंदौर में अपने बहनोई मनोज पुगलिया के घर पर पत्नी के साथ रुके हुए थे। एक दिन पहले उनकी बेटी रुचिका अपने बच्चों व चचेरे भाई कार्तिक के साथ इंदौर पहुंची थी।

सेठिया का ऑपरेशन इंदौर में ही होना था, इसलिए बाकी परिजन किशनगंज से वहां गए थे। इंदौर के पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ईवी चार्ज करने के दौरान धमाका हुआ। इसके बाद कार में लगी आग ने मकान को अपनी जद में ले लिया और आठ लोगों की मौत हो गई।

पीएम नरेंद्र मोदी ने राहत राशि का किया है ऐलान

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश के इंदौर में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त कर मृतकों के परिजन के लिए दो-दो लाख रुपये की राहत राशि का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर शोक जताकर उन्होंने कहा कि जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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