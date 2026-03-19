Indore Fire Tragedy: इंदौर में जिंदा जले बिहार के परिवार को मिलेंगे 2-2 लाख, सीएम नीतीश ने जताया शोक

Indore Fire Tragedy: मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के दौरान हुए ब्लास्ट में मरने वाले लोगों के परिवार के प्रति नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है। इस घटना में बिहार के रहने वाले 6 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।

Indore Fire Tragedy: मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को चार्ज करने के दौरान हुए धमाके में 8 लोगों की मौत से सभी लोग सन्न हैं। मृतकों में 6 लोग बिहार के किशनगंज जिले के धर्मशाला रोड के रहने वाले थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया है।

मुख्यमंत्री ने मृतक के शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही नई दिल्ली के स्थानिक आयुक्त को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके गांव तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इसी के साथ इस घटना से मर्माहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। बता दें कि किशनगंज के व्यवसायी 65 वर्षीय विजय सेठिया अपने बहनोई ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी, इंदौर निवासी मनोज पुगलिया के घर परिजनों के साथ गए हुए थे।

घर में लगी आग में विजय सेठिया के अलावा उनकी पत्नी 60 वर्षीय सुमन देवी सेठिया, 30 वर्षीय बेटी रुचिका, 10 वर्षीय नाती तन्य जैन, 12 साल की नातिन राशि जैन और 22 साल के भतीजे कार्तिक सेठिया की मौत हो गई। इसके अलावा विजय सेठिया के बहनोई व गृहस्वामी 60 वर्षीय मनोज पुगलिया व उनकी बहू 30 वर्षीय सिमरन की मौत हो गई।

पुगलिया परिवार के कुछ अन्य सदस्य जख्मी हुए हैं। परिजनों के अनुसार, विजय सेठिया एक बीमारी से पीड़ित थे। इंदौर शहर में इनका इलाज चल रहा था। वह करीब एक महीने से इंदौर में अपने बहनोई मनोज पुगलिया के घर पर पत्नी के साथ रुके हुए थे। एक दिन पहले उनकी बेटी रुचिका अपने बच्चों व चचेरे भाई कार्तिक के साथ इंदौर पहुंची थी।

सेठिया का ऑपरेशन इंदौर में ही होना था, इसलिए बाकी परिजन किशनगंज से वहां गए थे। इंदौर के पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ईवी चार्ज करने के दौरान धमाका हुआ। इसके बाद कार में लगी आग ने मकान को अपनी जद में ले लिया और आठ लोगों की मौत हो गई।