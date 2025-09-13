बदलेंगे मुख्यमंत्री और सरकार, डबल इंजन की गर्वेंमेंट में सिर्फ भ्रष्टाचार; लालू का एनडीए पर हमला

आरजेडी चीफ लालू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि डबल इंजन की सरकार मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार! इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है। इस बार इसलिए बदलेंगे मुख्यमंत्री, बदलेंगे सरकार।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। इस भ्रष्ट व्यवस्था को इस बार बदलना है। मुख्यमंत्री बदलेंगे। सरकार भी बदलेंगे। एक वीडियो साझा करते हुए लालू ने कहा कि बिहार के अधिकारियों के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। शिक्षा विभाग के आरडीडीई, बेतिया के डीईओ के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपये मिले।

इससे पहले ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के यहां लाखों रुपये नकद मिले। उसने करोड़ों रुपये जला दिए। सबसे गरीब राज्य बिहार में अधिकारियों के पास इस तरह अकूत संपत्ति का मिलना हैरान करने वला है। हकीकत है कि बिहार में सरकार में बैठे लोगों की अधिकारियों से साठगांठ है। तभी इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं।