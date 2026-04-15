मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम ही चलाएंगे कुछ दिन सरकार, सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार कब होगा?
बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन कैबिनेट विस्तार इस महीने नहीं होने की संभावना है। तब तक मुख्यमंत्री सम्राट और दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव मिलकर ही सरकार चलाते रहेंगे।
Samart Choudhary Cabinet: बिहार में अगले कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव ही सरकार चलाएंगे। सम्राट कैबिनेट का विस्तार इस महीने होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में बुधवार को नई सरकार का गठन हुआ। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोकभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ सिर्फ दो जेडीयू नेताओं विजय एवं बिजेंद्र को ही शपथ दिलाई गई। बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कैबिनेट विस्तार करके बाद में किया जाएगा। सम्राट ने सीएम बनते ही अपने और दोनों डिप्टी सीएम के बीच सभी विभागों का बंटवारा भी कर दिया।
बताया जा रहा है कि नई एनडीए सरकार में मंत्री बनने वाले नेताओं को अगले महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। जो लोग एक दिन पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य थे, वे भी अब मंत्री नहीं हैं। क्योंकि नीतीश के इस्तीफे के बाद पूरी कैबिनेट भंग कर दी गई थी। अब सम्राट चौधरी की सरकार में नए सिरे से मंंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा।
सम्राट कैबिनेट के विस्तार में कुछ दिनों की देरी की वजह पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव बताई जा रही है। माना जा रहा है कि चुनाव होने के बाद ही बिहार में नई सरकार विधिवत रूप से नया स्वरूप लेगी। ऐसे में मई के पहले सप्ताह यानी 4 मई के बाद बिहार में नए मंत्री शपथ ले पाएंगे। तब तक मुख्यमंत्री सम्राट के साथ दो उपमुख्यमंत्री शासन व्यवस्था संभालेंगे।
कैबिनेट का स्वरूप पहले जैसा ही रहेगा, नए चेहरे कम ही आएंगे
‘नीतीश सरकार’ से ‘सम्राट सरकार’ के बदलाव में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका पूर्ववत ही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में होगी। हालांकि सरकार में जदयू भले छोटे भाई की भूमिका में होगी, लेकिन अभिभावकत्व तो उसी के नेता नीतीश कुमार का रहेगा।
उधर, लोजपा (रा) के साथ रालोमो और हम (से) का प्रतिनिधित्व भी नई सरकार में रहेगा, यह तय है। हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी पहले जैसा ही होगा। अधिक नए चेहरे की संभावना भी कम ही है। हालांकि, एक-आध पुराने चेहरे को नई कैबिनेट में ड्रॉप किया जा सकता है।
जदयू से ज्यादा होंगे भाजपा के मंत्री
सम्राट सरकार के गठन में फॉर्मूला पुराना ही होगा। भाजपा के मंत्रियों की संख्या जदयू से अधिक होगी। जदयू और भाजपा के साथ नीतीश सरकार में शामिल अन्य सहयोगी दलों के पूर्व के मंत्री सबसे प्रमुख दावेदार हैं। भाजपा और जदयू में पुराने चेहरे प्रमुख दावेदार हैं। पार्टी का भरोसा इनके ऊपर बना हुआ है।
(रिपोर्ट- हिन्दुस्तान ब्यूरो)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।