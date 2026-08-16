बिहार ने अमेरिका,इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन को पीछे छोड़ दिया; CEC ज्ञानेश कुमार ने क्यों जताया आभार?
ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे बिहार के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने आये हैं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश भर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ था।
CEC visits Bihar: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। रविवार को पटना एयरपोर्ट पर उन्हों गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पटना के बाद वे हेलीकॉप्टर से सीधे सीतामढ़ी के लिए रवाना हुए। इस मौके पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल और अन्य अधिकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का स्वागत किया। ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर और 2025 के चुनाव में खुलकर वोटिंग के लिए बिहार के लोगों का आभार जताया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे बिहार के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने आये हैं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश भर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ था। लोगों ने इसमें उत्साह से भाग लिया और अभियान को सफल बनाया। बिहार लोकतंत्र की जननी है जहां लोग काफी सजग और सतर्क हैं।
2025 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटिंग
सीईसी ने यह भी कहा कि विगत 2025 में हुए चुनाव भी आजादी से लेकर अबतक का सबसे अधिक मतदान हुआ। बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड फ्रांस,स्पेन के आम चुनावों से भी अधिक मतदान प्रतिशत रहा। बिहार के लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया और रिकॉर्ड मतदान करके पूरे देश को एक बेहतरीन संदेश दिया।
जानकारी के मुताबिक ज्ञानेश कुमार आज सीतामढ़ी जाएंगे। सोमवार को बिहार दौरे के दूसरे दिन उनकी नालंदा जाने की योजना है । नालंदा में वे बूथ लेवल अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर चुनाव संचालन के अनुभव, चुनौतियों और मतदाताओं तक पहुंच को लेकर चर्चा करेंगे। बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यक्रमों में युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी, निर्वाचन साक्षरता, डिजिटल जागरूकता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी जैसे विषयों पर भी विमर्श होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में सीईसी बीएलओ के साथ संवाद करेंगे जिसमें सैकड़ों की संख्या में बूथ लेवल कर्मी शामिल होने वाले हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं।
पटना में 17 अगस्त को एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सीईसी इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और राज्य निर्वाचन विभाग के कर्मी और अधिकारी शामिल होंगे। निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी भी शामिल हो सकते हैं। उस सम्मेलन में चुनावी साक्षरता, ईसीआई नेट, वोटिंग के महत्व जैसे विषयों पर विमर्श होगा। ईसीआई लोगों के चुनाव संबंधि उत्सुकताओं और भ्रांतियों को सुलझाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के बिहार दौरे को लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें