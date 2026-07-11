VIDEO: मटन-चिकेन विवाद में खूनी झड़प, शादी की महफिल बनी अखाड़ा; दूल्हा-दुल्हन पक्ष के 12 जख्मी

लड़की वालों ने खस्सी (मटन) का मीट खिलाने का वादा किया था। पहले से सब तय था। निकाह के बाद उन्हें खाने में मुर्गा परोस दिया गया। दूल्हे के रिश्तेदारों ने जब यह बात उठाई तो दुल्हन पक्ष के युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दिया।

बिहार के सहरसा में बारात में मटन-चिकेन के विवाद में खूनी खेल खेला गया। बाराती और घराती के बीच जमकर लात-घूंसे और लाठी डंडे चले जिसमें दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हो गए। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-12 स्थित बलुआपार से महिषी प्रखंड के राजनपुर गई बारात आई थी। बारातियों को खाने में मटन खिलाना तय किया गया था लेकिन ऐन वक्त पर चिकेन परोस दिया गया। भोजन कराने को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते-देखते हिंसक झड़प में बदल गया। एक युवक को तलवार भांजते भी देखा गया।

एक बाराती मो. इफान ने बताया कि लड़की वालों ने खस्सी (मटन) का मीट खिलाने का वादा किया था। पहले से सब तय था। निकाह के बाद उन्हें खाने में मुर्गा परोस दिया गया। दूल्हे के रिश्तेदारों ने जब यह बात उठाई तो दुल्हन पक्ष के युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। देखते ही देखते सराती और बराती आमने-सामने आ गए तथा दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। एक युवक ने तलवार निकाल लिया। इससे शादी समारोह में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। मारपीट में बराती पक्ष के चार लोग घायल हो गए। दूसरे पक्ष के मो आसिक, मो अब्बास, मो हसन और मो इरफान भी घायल हो गए। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल सिमरीबख्तियारपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चार अन्य लोगों के भी चोटिल होने की बात बताई जा रही है।

तलवार देख भागे बराती घायल बारातियों ने बताया कि अचानक माहौल बिगड़ने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वे किसी तरह वहां से निकलकर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिल गई है। मामले की जांच की जा रही है और आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इरफान ने बताया कि सराती पक्ष की महिलाएं भी बांस चला रही थीं। भगदड़ में कई लोग गिरने से घायल हो गए। जब एक युवक ने तलवार निकाला तो देखकर लोग भागने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कुर्सियां और टेबल टूट गए।

खाने का टेबल बना अखाड़ा जानकारी के अनुसार,बलुआपार निवासी मो अनवर के पुत्र मो अब्दुल्ला उर्फ चांद की बारात राजनपुर निवासी मो जाबिर के घर गई थी। जाबिर की बेटी से चांद का निकाह संपन्न हुआ। निकाह के बाद दावत शुरू हुई। खाने में मटन के बदले चिकेन देखकर बाराती पक्ष के कुछ रिश्तेदार भड़क गए। देखते देखते खाने का टेबल अखारा बन गया। ऐसा गदर मचा कि बाराती में आए लोग बिना खाए ही भाग गए। जो पकड़े गए उनकी कुटाई हो गई। घटना के बाद वीडियो वायरल होने पर पुलिस गांव भी गई। लोगों को शांत कराया और थाने पर बुलाया गया।