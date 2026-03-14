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पटना में चिकेन पॉक्स के प्रकोप से दहशत, 30 परिवारों के 50 बीमार; स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

Mar 14, 2026 09:45 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना
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गांव के सुनील शर्मा का आरोप है कि शुक्रवार को तीन मरीजों को लेकर लोग रेफरल अस्पताल नौबतपुर पहुंचे, पर वहां ठीक से इलाज नहीं हो सका। वहीं, संतोष कुमार ने बताया कि उनके परिवार के छह लोग चिकन पॉक्स से प्रभावित हैं, जिनमें चार बच्चे शामिल हैं।

पटना में चिकेन पॉक्स के प्रकोप से दहशत, 30 परिवारों के 50 बीमार; स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में चिकेन पॉक्स के प्रकोप से लोग दहशत में है। नौबतपुर प्रखंड के गोपालपुर गांव के दलित टोला में हफ्तेभर में 30 परिवारों के लगभग 50 लोग चिकन पॉक्स से पीड़ित मिले, इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। गांव के सभी निवासियों के स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने सरकारी स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

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गांव के सुनील शर्मा का आरोप है कि शुक्रवार को तीन मरीजों को लेकर लोग रेफरल अस्पताल नौबतपुर पहुंचे, पर वहां ठीक से इलाज नहीं हो सका। वहीं, संतोष कुमार ने बताया कि उनके परिवार के छह लोग चिकन पॉक्स से प्रभावित हैं, जिनमें चार बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को नौबतपुर रेफरल अस्पताल से डॉक्टरों की टीम गांव आई थी और कुछ लोगो को दवाइयां दी है। एक डॉक्टर गांव आई थीं। वह मरीजों को देखकर वापस चली गईं। अब तक मरीजों का समुचित इलाज शुरू नहीं हो सका है।

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आशा कार्यकर्ता रजनी कुमारी ने बताया कि अस्पताल प्रभारी को सूचना और मरीजों की सूची सौंप दी गई है। एएनएम पुष्पा ने बताया कि गोपालपुर की एएनएम चंद्रावती कुमारी छुट्टी पर है, इसलिए उन्हें यहां का प्रभार दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल से पैरासिटामोल, जिंक और ओआरएस मरीजों को दिया जाएगा।

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नौबतपुर रेफरल अस्पताल की प्रभारी डॉ.रीना कुमारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को चिकन पॉक्स फैलने की सूचना मिली है। इस पर नजर रखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई है। मेडिकल टीम गांव पहुंचकर जांच और इलाज शुरू कर चुकी है। प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग टीम बनाकर गांव में लोगों के बीच लोगों को जागृत किया जा रहा है।

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स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस घर में या गांव में अगर इसका प्रकोप पड़ता है तो लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहे। इस पर साफ सफाई रखने की बहुत जरूरत है। समय-समय पर दवा लेते रहना है और ज्यादा जरूरत पड़ने पर अस्पताल के चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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