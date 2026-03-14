पटना में चिकेन पॉक्स के प्रकोप से दहशत, 30 परिवारों के 50 बीमार; स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

गांव के सुनील शर्मा का आरोप है कि शुक्रवार को तीन मरीजों को लेकर लोग रेफरल अस्पताल नौबतपुर पहुंचे, पर वहां ठीक से इलाज नहीं हो सका। वहीं, संतोष कुमार ने बताया कि उनके परिवार के छह लोग चिकन पॉक्स से प्रभावित हैं, जिनमें चार बच्चे शामिल हैं।

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में चिकेन पॉक्स के प्रकोप से लोग दहशत में है। नौबतपुर प्रखंड के गोपालपुर गांव के दलित टोला में हफ्तेभर में 30 परिवारों के लगभग 50 लोग चिकन पॉक्स से पीड़ित मिले, इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। गांव के सभी निवासियों के स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने सरकारी स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गांव के सुनील शर्मा का आरोप है कि शुक्रवार को तीन मरीजों को लेकर लोग रेफरल अस्पताल नौबतपुर पहुंचे, पर वहां ठीक से इलाज नहीं हो सका। वहीं, संतोष कुमार ने बताया कि उनके परिवार के छह लोग चिकन पॉक्स से प्रभावित हैं, जिनमें चार बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को नौबतपुर रेफरल अस्पताल से डॉक्टरों की टीम गांव आई थी और कुछ लोगो को दवाइयां दी है। एक डॉक्टर गांव आई थीं। वह मरीजों को देखकर वापस चली गईं। अब तक मरीजों का समुचित इलाज शुरू नहीं हो सका है।

आशा कार्यकर्ता रजनी कुमारी ने बताया कि अस्पताल प्रभारी को सूचना और मरीजों की सूची सौंप दी गई है। एएनएम पुष्पा ने बताया कि गोपालपुर की एएनएम चंद्रावती कुमारी छुट्टी पर है, इसलिए उन्हें यहां का प्रभार दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल से पैरासिटामोल, जिंक और ओआरएस मरीजों को दिया जाएगा।

नौबतपुर रेफरल अस्पताल की प्रभारी डॉ.रीना कुमारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को चिकन पॉक्स फैलने की सूचना मिली है। इस पर नजर रखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई है। मेडिकल टीम गांव पहुंचकर जांच और इलाज शुरू कर चुकी है। प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग टीम बनाकर गांव में लोगों के बीच लोगों को जागृत किया जा रहा है।