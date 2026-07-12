VIDEO: पहले भतीजा, अब चाचा; 2019 की रंजिश में घर में घुस छोटी यादव को भूना, हत्या की जड़ में चुनाव

मृतक के भाई सुनील यादव ने बताया कि गांव में लंबे समय से साल 2019 से पुरानी चुनावी रंजिश और वर्चस्व को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है।

बिहार के नालंदा जिले के छबिलापुर थाना क्षेत्र के केसरी बिगहा गांव में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही छबिलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। कुछ साल पहले उसके भतीजे को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या का कारण चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। 2019 के एक चुनाव में मृतक और आरोपी के परिवार के बीच विवाद हुआ था।

मृतक की पहचान केसरी बिगहा गांव निवासी साजो गोप के 45 वर्षीय पुत्र छोटी यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्क है। इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गयी है। डीएसपी राजगीर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

मृतक के भाई सुनील यादव ने बताया कि गांव में लंबे समय से साल 2019 से पुरानी चुनावी रंजिश और वर्चस्व को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले भी उनके भतीजे रवि कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने इस घटना को पुरानी दुश्मनी से जोड़ते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

घटना को लेकर राजगीर अनुमंडल के डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि 12 जुलाई की देर रात सूचना मिली कि केसरी बिगहा गांव में घर के अंदर सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस के साथ वरीय अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।

डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ मानवीय सूचना तंत्र के आधार पर भी जांच कर रही है, ताकि घटना में शामिल अपराधियों की जल्द पहचान की जा सके।