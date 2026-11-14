छठ पूजाः द्वापर से जुड़ी है उलार सूर्य मंदिर की महिमा, भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र शाम्ब ने की थी उपासना

उलार सूर्य मंदिर को लेकर प्रचलित पौराणिक कथा भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र शाम्ब से जुड़ी है। यहां उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की थी।

अभय कुमार, दुल्हिन बाजार। बिहार की धरती पर सूर्य उपासना की परंपरा जितनी पुरानी है,उतनी ही गहरी इससे जुड़ी आस्था भी है। इसी आस्था और पौराणिक मान्यताओं का एक प्रमुख केंद्र है पटना जिले के दुल्हिनबाजार प्रखंड स्थित उलार सूर्य मंदिर। भुवन भास्कर के इस प्राचीन धाम को उलार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रखंड मुख्यालय से करीब पांच किमी दक्षिण एसएच-2 पर स्थित यह मंदिर देश के प्रसिद्ध 12 सूर्य उपासना स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र शाम्ब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए इसी स्थान पर सूर्य की आराधना की थी।

मंदिर की स्थापना का कोई प्रमाणित निर्माणकाल अथवा ऐसा प्राचीन शिलालेख सामने नहीं है, जिससे इसके निर्माण की निश्चित तिथि और निर्माता का नाम स्थापित किया जा सके। मंदिर परिसर में मिली पालकालीन काले पत्थर की खंडित प्रतिमाएं इस स्थल के पुरातात्विक महत्व की ओर संकेत करती हैं। मंदिर के पास स्थित सरोवर को लेकर भी श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। लोगों का मानना है कि इसके पानी में स्नान करने से थकावट दूर होती है और चर्म रोगों से राहत मिलती है। हर रविवार को उलार सूर्य मंदिर में मेला लगता है। इस दौरान करीब एक हजार श्रद्धालु भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं।

शाम्ब की कथा से जुड़ी है उलार की पहचान उलार सूर्य मंदिर को लेकर प्रचलित पौराणिक कथा भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र शाम्ब से जुड़ी है। कथा के अनुसार, शाम्ब सुबह की बेला में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान गंगाचार्य ऋषि की नजर उन पर पड़ी। इससे नाराज होकर ऋषि ने उन्हें कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति के लिए नारद जी ने शाम्ब को सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। इसके बाद शाम्ब ने सूर्य आराधना के लिए 12 स्थानों पर सूर्य मंदिरों की स्थापना कराई। इनमें उलार्क (वर्तमान उलार), लोलार्क, औंगार्क, देवार्क और कोर्णाक सहित अन्य स्थल शामिल बताए जाते हैं। मान्यता है कि उलार के सरोवर में स्नान और लगातार सवा महीने तक सूर्य की उपासना करने से शाम्ब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे।

स्थापत्य और प्रतिमाओं में छिपा है इतिहास उलार सूर्य मंदिर की प्राचीनता को समझने के लिए यहां मिली पालकालीन प्रतिमाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। खुदाई में मिली काले पत्थर की खंडित मूर्तियां इस स्थल के पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप की ओर संकेत करती हैं। हालांकि मंदिर की मूल बनावट, गर्भगृह की संरचना, मंदिर की दिशा, प्रतिमाओं की काल निर्धारण रिपोर्ट और शिल्पकला की विशेषताओं का प्रमाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप संत अलबेला बाबा के समय हुए जीर्णोद्धार से भी जुड़ा है।