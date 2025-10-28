Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newschhath puja live arghya timing surya puja patna bihar
Chhath Puja LIVE: छठ महापर्व का आज अंतिम दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य की टाइमिंग जान लीजिए

Chhath Puja LIVE: छठ महापर्व का आज अंतिम दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य की टाइमिंग जान लीजिए

संक्षेप: Chhath Puja LIVE: पटना के काली घाट, कदम घाट, पटना कॉलेज घाट और कृष्णा घाट पर जल में तैरती दीपमालाओं की चमक और पूजा-अर्चना की गूंज ने मनमोहक दृश्य उत्पन्न किया। सूर्य भगवान की स्तुति में भजन भी गाए गए।

Tue, 28 Oct 2025 05:44 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Chhath Puja LIVE: छठ महापर्व का आज चौथा और अंतिम दिन है। आज उदीयमन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन हो जाएगाा। इससे पहले छठ महापर्व के अवसर पर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा तट पर एकत्र हुए और डूबते सूर्य को शाम का अर्घ्य अर्पित किया। सूर्यास्त के साथ ही राजधानी पटना के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया, जिससे पूरा वातावरण भजन-कीर्तन से गूंज उठा।

पटना के काली घाट, कदम घाट, पटना कॉलेज घाट और कृष्णा घाट पर जल में तैरती दीपमालाओं की चमक और पूजा-अर्चना की गूंज ने मनमोहक दृश्य उत्पन्न किया। सूर्य भगवान की स्तुति में भजन भी गाए गए। जिले के प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना के घाटों पर कपड़े बदलने की व्यवस्था समेत सुरक्षा के विभिन्न उपाय किए गए थे।

Chhath Puja LIVE Update-:

Chhath Puja LIVE: - 5.50AM- आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के सदस्यों के सााथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था। इस दौरान उन्होंने अर्घ्य देने के बाद राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की थी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

Chhath Puja LIVE: - 5.45AM- गर्दनीबाग के पंच शिव मंदिर तालाब के पास भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। यहां काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान सूर्य के उगने का इंतजार करते नजर आए

Chhath Puja LIVE: - 5.40AM- पटना में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाएगा। दीघा घाट पर श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद नजर आए। सभी उगते सूर्य को आज अर्घ्य देंगे।

Chhath Puja LIVE: - 5.35AM- भगवान भास्कर की उपासना के महापर्व छठ का आज समापन हो जाएगा। आज श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। श्रद्धालु इस दिन भगवान भास्कर से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन अर्घ्य देने का समय सुबह 6.30 मिनट पर निर्धारित है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Chhath puja
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।