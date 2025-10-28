Chhath Puja LIVE: छठ महापर्व का आज अंतिम दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य की टाइमिंग जान लीजिए
Chhath Puja LIVE: छठ महापर्व का आज चौथा और अंतिम दिन है। आज उदीयमन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन हो जाएगाा। इससे पहले छठ महापर्व के अवसर पर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा तट पर एकत्र हुए और डूबते सूर्य को शाम का अर्घ्य अर्पित किया। सूर्यास्त के साथ ही राजधानी पटना के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया, जिससे पूरा वातावरण भजन-कीर्तन से गूंज उठा।
पटना के काली घाट, कदम घाट, पटना कॉलेज घाट और कृष्णा घाट पर जल में तैरती दीपमालाओं की चमक और पूजा-अर्चना की गूंज ने मनमोहक दृश्य उत्पन्न किया। सूर्य भगवान की स्तुति में भजन भी गाए गए। जिले के प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना के घाटों पर कपड़े बदलने की व्यवस्था समेत सुरक्षा के विभिन्न उपाय किए गए थे।
Chhath Puja LIVE Update-:
Chhath Puja LIVE: - 5.50AM- आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के सदस्यों के सााथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था। इस दौरान उन्होंने अर्घ्य देने के बाद राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की थी।
Chhath Puja LIVE: - 5.45AM- गर्दनीबाग के पंच शिव मंदिर तालाब के पास भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। यहां काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान सूर्य के उगने का इंतजार करते नजर आए
Chhath Puja LIVE: - 5.40AM- पटना में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाएगा। दीघा घाट पर श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद नजर आए। सभी उगते सूर्य को आज अर्घ्य देंगे।
Chhath Puja LIVE: - 5.35AM- भगवान भास्कर की उपासना के महापर्व छठ का आज समापन हो जाएगा। आज श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। श्रद्धालु इस दिन भगवान भास्कर से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन अर्घ्य देने का समय सुबह 6.30 मिनट पर निर्धारित है।