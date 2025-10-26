छठ महापर्व की धूम, खरना में खीर-रोटी प्रसाद के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Chhath Puja 2025: रविवार को खरना के लिए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी के जलावन से अरवा चावल व गुड़ से बनी खीर, रोटी आदि का प्रसाद तैयार करेंगे।

Sun, 26 Oct 2025 05:49 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पूरे बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ शनिवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। रविवार यानी आज खरना है। चार दिवसीय महापर्व के पहले दिन व्रतियों ने गंगा सहित प्रमुख नदियों में स्नान और भगवान भास्कर की पूजा की। व्रतियों ने स्नान के बाद कद्दू, अरवा चावल, चना दाल, आंवले की चटनी आदि से बना प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही चार दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया। रविवार को खरना के लिए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी के जलावन से अरवा चावल व गुड़ से बनी खीर, रोटी आदि का प्रसाद तैयार करेंगे।

ज्योतिषाचार्य पीके युग के अनुसार खरना प्रसाद सूर्यास्त के बाद ग्रहण करने का विधान है। बिहार में सूर्यास्त शाम 5.11 बजे के बाद हो रहा है। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती भगवान भास्कर के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करेंगे।

पूजा विशेष ट्रेनें 14 घंटे तक विलंब से चल रहीं

पूजा स्पेशल ट्रेनें छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों की फजीहत बढ़ा रही हैं। ये स्पेशल ट्रेनें 14 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। खरना में घर पहुंचने की चाह रखने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई, दिल्ली, अगरतला, लुधियाना और अन्य शहरों से आने वाली ट्रेनों की स्थिति ज्यादा खराब है। परिजन रिश्तेदारों के इंतजार में ट्रेनों पर टकटकी लगाए हुए हैं। वे बार-बार मोबाइल एप और ट्रेन में सवार रिश्तेदार से फोन पर कर पूछ रहे हैं कि कहां पहुंचे। पटना, दानापुर, राजेन्द्र नगर और भागलपुर के रास्ते आने वाली अधिकांश ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देर पहुंच रही हैं।

मुंबई से रक्सौल आने वाली रक्सौल पूजा स्पेशल ट्रेन 14 घंटे से अधिक की देरी से चल रही है। इसी तरह अगरतला-मुंबई एलटीटी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो पटना और दानापुर होकर गुजरती है, छह घंटे से अधिक विलंब है। लुधियाना जनसाधारण छठ पूजा स्पेशल, जो सुपौल से लुधियाना के बीच चलती है, 12 घंटे देर से पहुंची। सहरसा-मुंबई एलटीटी पूजा स्पेशल ट्रेन 10 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, जो आनंद विहार से दानापुर, पटना जंक्शन और राजेन्द्र नगर होते हुए भागलपुर जाती है, छह घंटे विलंब से चल रही है।

कई अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनें तीन से छह घंटे की देरी से चल रही है। ट्रेनों के विलंब होने के कारण स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन पर लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

पांच दिनों के मुकाबले कम थी भीड़: शनिवार को पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर और दानापुर स्टेशन पर आने-जाने वाली ट्रेनों में पिछले पांच दिनों के मुकाबले कम भीड़ थी। इससे जनरल बोगी में भी मारा-मारी जैसी स्थिति नहीं थी। हालांकि शनिवार को दिल्ली से आने वाली मगध एक्सप्रेस में सबसे अधिक भीड़ थी। इसके एसी, स्लीपर और जनरल बोगी में लोग ठसमठस भरे हुए थे। मगध से उतरे यात्री संजीत कुमार ने बताया कि मोकामा जाना है। ट्रेन में काफी भीड़ थी। रात भर सीट पर बैठकर यात्रा किए हैं।

