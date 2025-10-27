छठ पर पसरा मातम; भागलपुर में घाट पर नहा रहे 4 बच्चों की डूबने से मौत, मच गया हाहाकार

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत नवटोलिया बजरंगबलि मंदिर के पास कई बच्चे गंगा में स्नान करने के लिए साइकिल से आए थे। स्नान करने के दौरान एक बच्चा गहरा पानी में चला गया। जिसको बचाने के लिए अन्य तीन बच्चे भी आगे बढ़े। इसी दरमियान वो भी गहरे पानी में चले गए और मौत हो गई है।

भागलपुर जिले में छठ महापर्व पर दर्दनाक हादसा घट गया। जब नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर में छठ घाट की सफाई के बाद गंगा स्नान कर रहे चार बच्चे सोमवार की सुबह गंगा में डूब गए। चारों की मौत हो गई है। सभी बच्चे पास के ही गांव के रहने वाले थे। सोमवार की सुबह छठ पूजा की तैयारी के लिए घाट पर थे। घाट बनाने के बाद सभी बच्चे नदी में स्नान करने गए थे। तभी गहरे पानी में जाने से सभी डूब गए।

बताया गया कि पहले एक बच्चा डूबने लगा तो उसे बचाने गए अन्य बच्चे भी डूब गए। घटना नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में हुई। घटना की सूचना मिलते ही इस्माइलपुर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डूबे बच्चों को गोताखोरों की मदद से निकलवाया गया। सभी बच्चे छट्टू टोला के रहने वाले थे। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक पहले सभी को इस्माइलपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बताया गया कि स्नान करने के दौरान एक बच्चा गहरा पानी में चला गया। जिसको बचाने के लिए अन्य तीन बच्चे भी आगे बढ़े। इसी दरमियान वो भी गहरे पानी में चले गए और मौत हो गई है। सभी बच्चों की उम्र 15 साल से कम है।