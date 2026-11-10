Chhath Puja: बिहार में 10 हजार से अधिक घाटों पर छठ व्रती देंगे अर्घ्य, 24 घंटे रहेगी बिजली; इमरजेंसी नंबर नोट करें
Chhath Puja: पटना सहित राज्यभर के घाटों पर साफ-सफाई का काम जारी है। गंगा समेत अन्य प्रमुख नदियों के घाटों की सफाई नगर विकास विभाग और नगर निगम करा रहा है। जेसीबी, पोकलेन और हजारों सफाई कर्मियों से गाद हटाना, शौचालय, चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग और लाइटिंग का काम युद्धस्तर पर है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के 10 हजार से अधिक नदी, तालाब-पोखर और नहरों के घाटों पर छठ महापर्व होगा। इस बाबत घाटों की साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा, पेयजल समेत तमाम जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। बिहार में छठ सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि लोक आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने वाला यह एकमात्र पर्व बिहार के जन-जन से जुड़ा है। लाखों श्रद्धालु इस दौरान देश-दुनिया से अपने गांव-घर लौटते हैं। इस कारण राज्य सरकार के लिए यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता का एक बड़ा अवसर भी है।
छठ को लेकर सरकार के सभी संबंधित महकमे मुस्तैदी से तैयारियों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद घाटों का दीपावली के पूर्व ही निरीक्षण किया है। जरूरी निर्देश भी दिए हैं। पटना सहित राज्यभर के घाटों पर साफ-सफाई का काम जारी है। गंगा समेत अन्य प्रमुख नदियों के घाटों की सफाई नगर विकास विभाग और नगर निगम करा रहा है। जेसीबी, पोकलेन और हजारों सफाई कर्मियों से गाद हटाना, शौचालय, चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग और लाइटिंग का काम युद्धस्तर पर है।
नदी में खतरे वाले स्थानों को चिह्नित कर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की जा रही है। प्रवासी बिहारियों की छठ में घर वापसी के लिए रेलवे के साथ समन्वय कर छठ स्पेशल ट्रेनें चला जा रही हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से डेढ़ सौ अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। घर से घाटों तक आवागमन के लिए बड़े शहरों में विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं। बिहार पुलिस के हजारों जवान तैनात किए जा रहे जिनके हाथों में सुरक्षा की कमान रहेगी।
नगर निगमों को मिली राशि
● नगर विकास एवं आवास विभाग ने पूरे बिहार के घाटों के लिए 8.43 करोड़ का विशेष अनुदान जारी किया है।
● 18 नगर निगमों को 3.60 करोड़, 157 नप को 4.83 करोड़ तो नगर पंचायत देव को 15 लाख आवंटित किया।
● इन घाटों पर 552 अस्थायी शौचालय, 450 यूरिनल, 400 चेंजिंग रूम, 13 यात्री शेड, 171 वॉच टावर बने हैं।
● निगरानी को 21 सेक्टर बनें। 55 से 60 कृत्रिम तालाब और 7500 अतिरिक्त लाइटें लगेंगी।
डीजीपी कंट्रोल रूम : 0612-2294318 / 2294319/ 2294323
महिला हेल्पलाइन : 1091 मद्य निषेध : 15545
छठ घाटों पर बिजली आपूर्ति की 24 घंटे निगरानी होगी
राज्य के 10599 घाटों पर बिजली की 24 घंटे आपूर्ति होगी। इनमें 1405 मुख्य घाट और 9194 अन्य घाट हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 948 मुख्य और 2,381 अन्य, जबकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 457 मुख्य और 6,813 अन्य छठ घाट चिह्नित किए गए हैं। वर्ष 2023, 2024 और 2025 के आंकड़ों का विश्लेषण कर इस साल की संभावित मांग का आकलन किया गया है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मुख्यालय से लेकर प्रमंडल स्तर तक 24 घंटे नियंत्रण कक्ष काम करेंगे। ट्रांसफॉर्मर खराब होने या जलने पर तत्काल बदला और दुरुस्त किया जाएगा।