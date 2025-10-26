Hindustan Hindi News
Chhath Puja :खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य कल

संक्षेप: छठ के तीसरे दिन सोमवार को व्रती, सूर्य भक्त और श्रद्धालु अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। इससे पहले खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठव्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद टूटेगा

Sun, 26 Oct 2025 10:34 PMsandeep हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ के तीसरे दिन सोमवार को व्रती, सूर्य भक्त और श्रद्धालु अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को ‘पूर्वाषाढ़ा’ नक्षत्र और उदयीमान सूर्य को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अर्घ्य देंगे। ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते हैं कि मंगलवार की सुबह उभयचर और अमलाकृति जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठव्रती अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रसाद ग्रहण करने के बाद तोड़ेंगे। पं. प्रेमसागर पांडेय बताते हैं कि डूबते सूर्य को सूर्यास्त से आधा धंटा पहले और उदयीमा³न सूर्य की लालिमा दिखने के बाद से अर्घ्य दिया जा सकता है। सूर्य अर्घ्य के समय ‘ऊॅ घृणि सूर्याय नम:’ मंत्र पढ़ना श्रेयस्कर होगा।

इसके पहले छठ व्रत के दूसरे दिन रविवार को व्रतियों ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति-भाव के साथ मूल नक्षत्र में खरना पूजा की। सूर्यास्त के बाद व्रतियों ने केला के पत्ता पर अरवा चावल, गंगाजल, दूध और गुड़ से बनी खीर, रोटी, केला आदि प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के पहले गाय के लिए अग्रासन निकाला, धूप-दीप के साथ छठी मैया और चंद्रमा की पूजा कर घर-परिवार, संतान के सुख-शांति, समृद्धि आदि की कामना की।

रविवार सुबह से ही खरना प्रसाद बनाने और गंगा स्नान के लिए राजधानी के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और उनके परिजनों की भीड़ उमड़ी। छठ गीतों के बीच व्रतियों ने गंगा स्नान किया और प्रसाद बनाने के लिए गंगाजल लिया। पटना के दीघा और पटनासिटी के कई घाटों पर व्रतियों ने गंगा नदी में प्रसाद के लिए गेहूं धोया और घाट पर ही गेंहू सुखाया। बाद में शुद्धता के साथ सुखाए गए गेहूं और चावल को पिसाया। गैस चूल्हों के अलावा मिट्टी व ईंट से बने चूल्हा पर आम की लकड़ी से खरना प्रसाद तैयार किया। कई व्रतियों ने पटना के घाट पर ही खरना प्रसाद बनाया।

आचार्य शंभूनाथ झा बताते हैं कि छठ महापर्व शरीर, मन तथा आत्मा की शुद्धि का पर्व है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धापूर्वक व्रत-उपासना करने वाले व्रतियों तथा श्रद्धालुओं पर खरना से छठ के पारण तक छठी माता की कृपा बरसती है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य को पीतल या तांबे के पात्र से अर्घ्य देने से आरोग्यता मिलता है। वहीं ज्योतिषी विनोद झा वैदिक बताते हैं कि छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना प्रसाद से स्वास्थ्य को काफी लाभ मिलता है। खरना प्रसाद में ईख के कच्चे रस, गुड़ के सेवन से त्वचा रोग, आंख की पीड़ा से राहत दिलाती है।