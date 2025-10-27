Hindustan Hindi News
Chhath Puja 2025 Sunset Time: छठ शाम का अर्घ्य; पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर... बिहार के शहरों में सूर्यास्त का समय

संक्षेप: chhath puja 2025 sunset timing: छठ महापर्व आज पूरे बिहार में श्रद्धा और संस्कार के साथ मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पुर्णिया, बेगूसराय, सिवान और छपरा जैसे शहरों में सूर्यास्त का समय क्या है?

Mon, 27 Oct 2025 11:18 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
chhath puja 2025 sunset timing: छठ पूजा के तीसरे दिन लाखों व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। यही वह समय है जब पोखरों, नदी घाटों और तालाबों के किनारे छठी मैया की जयकारें गूंजती हैं। बिहार में आज सूर्यास्त का समय कुछ प्रमुख शहरों में इस प्रकार रहेगा- पटना का सूर्यास्त 5:11 बजे, गया में सूर्यास्त 5:13 बजे, मुजफ्फरपुर में 5:10 बजे, भागलपुर में 5:04 बजे, दरभंगा में 5:08 बजे, पुर्णिया में 5:02 बजे, बेगूसराय में 5:08 बजे, सिवान में 5:14 बजे और छपरा में 5:13 बजे निर्धारित किया गया है। इन शहरों में सूर्यास्त का यह विशेष समय छठ व्रतियों के संध्या अर्घ्य के लिए खास मायने रखता है।

छठ पर्व की मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की तमाम मुश्किलें आसान होती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। अर्घ्य देने के बाद लोग दूसरे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। घाटों पर प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, राजकीय अफसर और पुलिसकर्मी लगातार निगरानी में लगे हैं। साफ-सफाई, लाइटिंग और मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है जिससे पूजा करने वालों को कोई दिक्कत न हो।

यहां देखें बिहार के अलग-अलग शहरों के सूर्यास्त का समय

शहरसूर्यास्त समय
पटना5:11 pm
गया5:13 pm
मुजफ्फरपुर5:10 pm
भागलपुर5:04 pm
दरभंगा5:08 pm
पुर्णिया5:02 pm
बेगूसराय5:08 pm
सिवान5:14 pm
छपरा5:13 pm

आज के दिन व्रती महिलाएं नए वस्त्र पहनकर घाटों पर जुटती हैं, सरसों के तेल के दीप जलाती हैं और पानी में खड़ी होकर सूर्य देवता से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने की परंपरा बिहार ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, रांची, कोलकाता जैसे शहरों में बसे बिहारी समाज के लोग भी निभाते हैं। छठ महापर्व का आकर्षण बिहार समेत पूरे देश में दिखाई देता है। संपूर्ण बिहार के घाटों पर आज शाम अद्भुत श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। परिवार के छोटे-बड़े सभी सदस्य पूजा में भाग ले रहे हैं, और सूर्य देवता और छठी मैया की कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं।

