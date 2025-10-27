Chhath Puja 2025 Sunset Time: छठ शाम का अर्घ्य; पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर... बिहार के शहरों में सूर्यास्त का समय

संक्षेप: chhath puja 2025 sunset timing: छठ महापर्व आज पूरे बिहार में श्रद्धा और संस्कार के साथ मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पुर्णिया, बेगूसराय, सिवान और छपरा जैसे शहरों में सूर्यास्त का समय क्या है?

chhath puja 2025 sunset timing: छठ पूजा के तीसरे दिन लाखों व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। यही वह समय है जब पोखरों, नदी घाटों और तालाबों के किनारे छठी मैया की जयकारें गूंजती हैं। बिहार में आज सूर्यास्त का समय कुछ प्रमुख शहरों में इस प्रकार रहेगा- पटना का सूर्यास्त 5:11 बजे, गया में सूर्यास्त 5:13 बजे, मुजफ्फरपुर में 5:10 बजे, भागलपुर में 5:04 बजे, दरभंगा में 5:08 बजे, पुर्णिया में 5:02 बजे, बेगूसराय में 5:08 बजे, सिवान में 5:14 बजे और छपरा में 5:13 बजे निर्धारित किया गया है। इन शहरों में सूर्यास्त का यह विशेष समय छठ व्रतियों के संध्या अर्घ्य के लिए खास मायने रखता है।

छठ पर्व की मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की तमाम मुश्किलें आसान होती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। अर्घ्य देने के बाद लोग दूसरे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। घाटों पर प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, राजकीय अफसर और पुलिसकर्मी लगातार निगरानी में लगे हैं। साफ-सफाई, लाइटिंग और मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है जिससे पूजा करने वालों को कोई दिक्कत न हो।

यहां देखें बिहार के अलग-अलग शहरों के सूर्यास्त का समय

शहर सूर्यास्त समय पटना 5:11 pm गया 5:13 pm मुजफ्फरपुर 5:10 pm भागलपुर 5:04 pm दरभंगा 5:08 pm पुर्णिया 5:02 pm बेगूसराय 5:08 pm सिवान 5:14 pm छपरा 5:13 pm