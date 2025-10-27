घर लौटे प्रवासी, निगाहें लगाए प्रत्याशी; छठ घाटों पर लगेगा सियासी डेरा

संक्षेप: जाले में इस बार छठ महापर्व का उल्लास और बिहार चुनाव का उत्साह एक साथ देखने को मिलेगा। घाटों पर साज-सज्जा पूरी, प्रवासी मतदाताओं की घर वापसी से रौनक बढ़ी।

छठ महापर्व की रौनक के बीच इस बार जाले की फिजा में सियासत की गर्मी भी घुल गई है। हजारों प्रवासी अपने घर लौट आए हैं, और इन्हीं लौटे चेहरों पर अब प्रत्याशियों की निगाहें टिकी हैं। घाटों पर दीये जलेंगे, अर्घ्य चढ़ेगा मगर इसी आस्था के माहौल में वोट की बात भी धीरे-धीरे फुसफुसाएगी। नेताओं के लिए यह मौका श्रद्धालुओं से जुड़ने का ही नहीं, बल्कि प्रवासी मतदाताओं का दिल जीतने का भी है।

छठ के घाटों पर मतदाताओं को लुभाने की तैयारी आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जाले नगर परिषद, कमतौल और अहियारी नगर पंचायत क्षेत्र में जबरदस्त तैयारी चल रही है। खिरोई नदी और तमाम तालाबों पर घाटों को सजा-धजाकर पूजा के लिए तैयार कर दिया गया है। इस बार छठ सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ा खास मौका भी है। क्योंकि बिहार चुनाव के ठीक बीच आ रहे इस छठ में श्रद्धा के साथ सियासत की सरगर्मी भी देखने को मिलेगी।

जाले नगर परिषद में करीब 25, कमतौल और अहियारी नगर पंचायत के 13 और 21 पंचायतों के लगभग 162 छठ घाटों पर इस बार पूजा होगी। हर घाट पर दीप-सजावट, साफ-सफाई और सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। रतनपुर नरसिंहनाथ छठ पूजा समिति के विपिन कुमार ठाकुर, अजय कुमार ठाकुर और रोशन ठाकुर बताते हैं कि घाटों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो।

खूब दिखेगी मतदाताओं की आमद इस बार छठ में प्रवासी मतदाताओं की आमद भी ज्यादा देखने को मिलेगी। जाले प्रखंड में कुल मतदाताओं की संख्या तीन लाख 14 हजार 646 है, जिनमें से लगभग 15 से 20 हजार मतदाता पहले ही अपने गांव लौट चुके हैं। हर साल हजारों की संख्या में लोग छठ मनाने घर लौटते हैं, लेकिन इस बार चुनाव के चलते यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।