छठ महापर्व के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु, पटना में 550 घाट तैयार
संक्षेप: पटना जिले में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के 550 घाटों पर छठ हो रहा है। इन घाटों पर 444 गोताखोर तैनात किए गए हैं। वहीं, जिले के सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नोडल चिकित्सा पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।
राजधानी पटना के गंगा घाट और तालाब छठ महापर्व के लिए सजधज कर तैयार हैं। सोमवार को व्रती और श्रद्धालु ‘पूर्वाषाढ़ा’ नक्षत्र में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। वहीं, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। पटना में 78 घाटों पर व्रती अर्घ्य देंगे। 60 कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं।
ज्योतिषाचार्य पीके युग के अनुसार मंगलवार की सुबह उभयचर और अमलाकृति जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रसाद ग्रहण करने के बाद तोड़ेंगे। पं.प्रेमसागर पांडेय ने कहा कि डूबते सूर्य को सूर्यास्त से आधा धंटा पहले और उदयीमा³न सूर्य की लालिमा दिखने के बाद से अर्घ्य दिया जा सकता है।
श्रद्धा और भक्तिभाव के बीच खरना
छठ व्रत के दूसरे दिन रविवार को व्रतियों ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति-भाव के साथ मूल नक्षत्र में खरना पूजा की। सूर्यास्त के बाद व्रतियों ने केला के पत्ता पर अरवा चावल, गंगाजल, दूध और गुड़ से बनी खीर, रोटी, केला आदि प्रसाद के रूप में ग्रहण किया।
कड़ी चौकसी
चार दिवसीय छठ महापर्व के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी के 35 गंगा घाटों पर कुल 187 कैमरे लगे हैं। इन कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही, पटना जिले में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के 550 घाटों पर छठ हो रहा है। इन घाटों पर 444 गोताखोर तैनात किए गए हैं। वहीं, जिले के सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नोडल चिकित्सा पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।
देव और उलार में उमड़े व्रती
औरंगाबाद के देव और पटना जिले के उलार सूर्य मंदिर के पास स्थित तलाब में छठ के लिए बड़ी संख्या में व्रती पहुंचे हैं। इसके साथ ही राज्य में 8500 छठ घाटों पर अर्घ्य के इंतजाम किए गए हैं। इसमें संवेदनशील छठ घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। 15 जगहों पर एनडीआरएफ और 140 जगहों पर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है।