Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newschhath puja 2025 devotee Offering water to the setting sun
छठ महापर्व के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु, पटना में 550 घाट तैयार

छठ महापर्व के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु, पटना में 550 घाट तैयार

संक्षेप: पटना जिले में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के 550 घाटों पर छठ हो रहा है। इन घाटों पर 444 गोताखोर तैनात किए गए हैं। वहीं, जिले के सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नोडल चिकित्सा पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।

Mon, 27 Oct 2025 05:49 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

राजधानी पटना के गंगा घाट और तालाब छठ महापर्व के लिए सजधज कर तैयार हैं। सोमवार को व्रती और श्रद्धालु ‘पूर्वाषाढ़ा’ नक्षत्र में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। वहीं, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। पटना में 78 घाटों पर व्रती अर्घ्य देंगे। 60 कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं।

ज्योतिषाचार्य पीके युग के अनुसार मंगलवार की सुबह उभयचर और अमलाकृति जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रसाद ग्रहण करने के बाद तोड़ेंगे। पं.प्रेमसागर पांडेय ने कहा कि डूबते सूर्य को सूर्यास्त से आधा धंटा पहले और उदयीमा³न सूर्य की लालिमा दिखने के बाद से अर्घ्य दिया जा सकता है।

श्रद्धा और भक्तिभाव के बीच खरना

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

छठ व्रत के दूसरे दिन रविवार को व्रतियों ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति-भाव के साथ मूल नक्षत्र में खरना पूजा की। सूर्यास्त के बाद व्रतियों ने केला के पत्ता पर अरवा चावल, गंगाजल, दूध और गुड़ से बनी खीर, रोटी, केला आदि प्रसाद के रूप में ग्रहण किया।

कड़ी चौकसी

चार दिवसीय छठ महापर्व के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी के 35 गंगा घाटों पर कुल 187 कैमरे लगे हैं। इन कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही, पटना जिले में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के 550 घाटों पर छठ हो रहा है। इन घाटों पर 444 गोताखोर तैनात किए गए हैं। वहीं, जिले के सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नोडल चिकित्सा पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।

देव और उलार में उमड़े व्रती

औरंगाबाद के देव और पटना जिले के उलार सूर्य मंदिर के पास स्थित तलाब में छठ के लिए बड़ी संख्या में व्रती पहुंचे हैं। इसके साथ ही राज्य में 8500 छठ घाटों पर अर्घ्य के इंतजाम किए गए हैं। इसमें संवेदनशील छठ घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। 15 जगहों पर एनडीआरएफ और 140 जगहों पर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Chhath puja Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।